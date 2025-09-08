پاک بحریہ نے دشمن کا غرور پانی میں غرق کرکے سمندری محاذ پر بھی برتری ثابت کی، وزیرداخلہ

بحری محاذ پر جرأت و قربانی کا نیا باب رقم کرنے والے جانباز قوم کے ہیرو ہیں، محسن نقوی

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاک بحریہ نے دشمن کا غرور پانی میں غرق کرکے سمندری محاذ پر بھی برتری ثابت کی۔

یوم بحریہ پر اپنے پیغام میں جانبازوں کو سلام پیش کرتے ہوئے وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی  نے  کہا کہ  آج پاک بحریہ کے بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیوں اور بے مثال کارناموں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔   8ستمبرکوسمندری سرحدوں کا دفاع کرکے پاک  بحریہ نےتاریخ رقم کی۔

انہوں نے کہا کہ   بحری محاذ پر جرأت و قربانی کا نیا باب رقم  کرنے والے جانباز قوم  کے  ہیرو  ہیں ۔ یہ دن بہادری، پیشہ ورانہ مہارت اور فرض شناسی کی تابندہ علامت ہے۔  1965ء  کی جنگ میں پاک بحریہ نے دشمن کے غرور کو پانی میں  غرق  کر کے سمندری محاذ پر بھی برتری  ثابت کی۔

محسن نقوی نے کہا کہ جنگ ستمبر میں آپریشن ’’دوارکا‘‘ بحری تاریخ کا درخشندہ باب ہے ۔ پاک بحریہ کے جانبازوں نے چند  لمحوں  میں  دشمن کی اہم ساحلی تنصیبات کو تباہ کر  کے سمندری جنگ کا نقشہ بدل دیا اور کراچی  پر حملے  کا منصوبہ  خاک میں  ملایا ۔  

وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ آپریشن  دوارکا  کے بعد   معرکہ  حق میں  بھی پاک بحریہ  الرٹ  رہی اوردشمن  کراچی  پر حملے  کی  جرات  نہیں  کر  سکا۔    پاک بحریہ نے اپنی پیشہ ورانہ تیاریوں، تنظیم اور جذبہ سرفروشی سے دشمن کو حیران کر دیا۔

اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یومِ بحریہ نہ صرف ایک تاریخی دن ہے، بلکہ ایک تسلسل ہے اُس عہد، اُس جذبے اور اُس یقین کا جو سمندر کی وسعتوں میں پروان چڑھا۔ آج پاک بحریہ جدید ٹیکنالوجی، میزائل سسٹمز اور خود انحصاری کے ساتھ ایک مضبوط اور مؤثر بحری قوت کے طور پر سامنے آ چکی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ عالمی بحری مشقوں میں شمولیت، علاقائی میری ٹائم سکیورٹی میں قائدانہ کردار اور سفارتی سطح پر سرگرم شراکت پاک بحریہ کی قابل فخر پہچان بن چکی ہے۔ قوم کو سمندری  محافظوں پر ناز ہے، جنہوں نے پیشہ ورانہ مہارت اور حکمت عملی سے  بحری سرحدوں کو ناقابلِ تسخیر بنا دیا۔

محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاک بحریہ8 ستمبر1965کے جذبے کو زندہ جاوید رکھنے کے لئے پر عزم ہے۔
