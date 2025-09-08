ریلوے اسٹیشن پر راتیں گزارنے پر مجبور نوجوان اداکار کیسے بنا؟

قلم فروخت کرنے اور اسٹیشن پر سونے والا یہ اداکار اب کروڑوں کا مالک ہے

ویب ڈیسک September 08, 2025
بھارتی ٹی وی انڈسٹری کے اداکار یوگیش تریپاٹھی وہ اداکار ہیں جو کبھی سڑکوں پر قلم فروخت کیا کرتے تھے۔ 

بھارتی میڈیا کے مطابق مشہور ڈرامے بھابھی جی گھر پر ہیں کہ کردار ہاپو سنگھ سے شہرت پانے والے یوگیش تریپاٹھی وہ اداکار ہیں جن کے پاس کبھی رہنے کو گھر نہیں تھا اور وہ  ممبئی کے چھترپتی شیواجی ٹرمینل ریلوے اسٹیشن پر راتیں گزارنے پر مجبور تھے۔

اداکار بننے کا شوق دل میں لیے یوگیش 2004 میں اتر پردیش سے ممبئی منتقل ہوئے۔ اسٹیج پر بطور بیک گراؤنڈ آرٹسٹ کام کیا اور اخراجات پورے کرنے کیلئے سڑکوں پر قلم بھی فروخت کیے۔ 

یوگیش کے مطابق وہ اپنے گھر والوں کو جھوٹ بولتے رہے کہ وہ کمپیوٹر کورس کر رہے ہیںاور تھیٹر کرتے رہے۔ جس کے بعد 2007 میں یوگیش کو ایک اشتہار سے ٹی وی اسکرین پر آنے کا موقع ملا اور انہیں مشہور ڈرامے ایف آئی آر میں ایک کردار ملا جس کے بعد متعدد پراجیکٹس کا حصہ بنے۔ 

کامیڈی ڈرامہ بھابھی جی گھر پر ہیں، میں یوگیش کو ان کے کردار ہاپو سنگھ سے خوب شہرت ملی اور اب وہ 4 گھروں کے مالک ہیں جبکہ قریب 24 لاکھ روپے ماہانہ کماتے ہیں۔

یوگیش کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ مقام حاصل کرنے کیلئے خوب محنت اور لگن سے کام کیا اور اب بھی وہ اپنے کام سے بےحد محبت کرتے ہیں۔ 
