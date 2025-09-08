عاطف اسلم یا علی ظفر، کرینہ کپور کونسے پاکستانی گلوکار کیساتھ کام کرنا چاہتی ہیں؟

کرینہ کپور خان نے پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ گلوکار کیساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کردیا

ویب ڈیسک September 08, 2025
بالی ووڈ اداکارہ کرینہ کپور خان نے پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ گلوکار کیساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کردیا۔

کرینہ کپور حال ہی میں برمنگھم میں ایک جیولری اسٹور کے افتتاح کے لیے شریک ہوئیں جہاں پر بڑی تعداد میں بھارتی اور پاکستانی مداحوں ان کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے بےقرار تھے۔ 

کرینہ کپور سے پاکستانی گلوکار عاطف اسلم اور علی ظفر کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ دونوں میں سے کونسے گلوکار کیساتھ کام کر چکی ہیں یا کرنا چاہیں گی۔ جس پر بھارتی اداکارہ نے تھوڑا سوچا اور دو بڑے پاکستانی گلوکاروں میں سے ایک کا انتخاب کیا۔

اداکارہ سے میزبان نے سوال کہا کہ کیا وہ مشہور ہونے سے پہلے کسی مشہور پاکستانی گلوکار کی میوزک ویڈیو میں کام کر چکی ہیں؟ میزبان نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ چیٹ جی پی ٹی سے تیار کردہ سوال ہے اور اس کا جواب کسی کو معلوم نہیں ہے۔

یہ سوال سن کر کرینہ بھی حیران رہ گئیں تاہم اداکارہ نے کہا کہ اگر وہ کسی پاکستانی اسٹار گلوکار کی میوزک ویڈیو میں دکھائی دیتیں تو وہ عاطف اسلم ہوتے۔

کرینہ کپور کی برمنگھم کے اس ایونٹ سے مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہیں۔ 

 

 
