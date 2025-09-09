میرپورخاص، شدید بارش، چھت گرنے سے 6 افراد زخمی، ایک نوجوان ہلاک

میرپورخاص:
میرپورخاص میں گزشتہ دو روز سے جاری بارش نے تباہی مچا دی، شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے جبکہ مختلف حادثات میں ایک نوجوان جاں بحق اور چھ افراد زخمی ہو گئے۔
تفصیلات کے مطابق کھان پولیس کی حدود میں واقع گاؤں بوڑو خاصخیلی میں بارش کے باعث ایک مکان کی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں چار معصوم بچوں سمیت چھ افراد شدید زخمی ہو گئے۔
زخمیوں کو فوری طور پر سول اسپتال میرپورخاص منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔
ادھر علاقے میں 30 سالہ نوجوان علی نواز برساتی پانی میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا۔ مقامی افراد کے مطابق نوجوان کا تعلق بھی گاؤں بوڑو خاصخیلی سے تھا۔
کل شام 4 بجے سے شروع ہونے والی مسلسل بارش کے باعث میرپورخاص کے متعدد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں جبکہ مرکزی سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہو چکا ہے، جس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے۔
پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث اسکول جانے والے بچوں، مریضوں اور بزرگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔