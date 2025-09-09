حافظ نعیم کا دریا کے قدرتی راستوں پر قائم ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف احتجاج کا اعلان

دریائی زمین پر تعمیرات کرنے والوں کے خلاف بلاتفریق کارروائی کی جائے، امیر جماعت اسلامی

آصف محمود September 09, 2025
لاہور:

امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے دریا کے قدرتی راستوں پر قائم ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف احتجاج کا اعلان کردیا۔

چوہنگ میں الخدمت فاونڈیشن کی خیمہ بستی کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم الرحمان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جعلی این او سی حاصل کرکے دریائی زمین پر تعمیرات کرنے والوں کے خلاف بلاتفریق کارروائی کی جائے۔

انہوں نے کہا کہ ایسی سوسائٹیاں نہ صرف ماحولیاتی تباہی کا باعث بن رہی ہیں بلکہ سیلاب کے دوران انسانی جانوں اور کھیتوں کو بھی شدید خطرات میں ڈال رہی ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی ایک منظم نظام کے تحت ریلیف سرگرمیاں انجام دے رہی ہے اور خواتین و یوتھ ونگ بھی متاثرین کی بحالی کے کام میں شریک ہیں۔

انہوں نے حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کسی قدرتی آفت کے بعد اقدامات اٹھانے کے بجائے قبل ازوقت حکمتِ عملی اختیار کی جانی چاہیے تھی۔ اگر ڈیم بروقت تعمیر کر دیے جاتے اور پیشگی وارننگ سسٹم مؤثر بنایا جاتا تو آج یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔

حافظ نعیم نے کہا کہ کالا باغ ڈیم کو ایک طرف رکھ دیا جائے مگر دیگر ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پاکستان میں پانی کی دستیابی چند مہینوں میں 84 فیصد تک بڑھ جاتی ہے لیکن ذخیرہ نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے، جبکہ دیگر مہینوں میں قلت پیدا ہو جاتی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ موجودہ سیلاب نے چاول اور گندم کی فصلوں کو تباہ کر دیا ہے جس سے زرعی بحران اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ جتنا وقت سوشل میڈیا اور فوٹو سیشن پر صرف کرتے ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے پر لگائیں تو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔

حافظ نعیم نے مزید کہا کہ بعض نجی سوسائٹیاں میڈیا پر دعوے کرتی ہیں کہ متاثرین کو معاوضہ دیا جائے گا، مگر اس قسم کے بیانات قابل قبول نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ان کو این او سی کس نے دیا؟ اور اس کا محاسبہ کون کرے گا؟۔
