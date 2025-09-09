پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

اداکار سنیل دت کے آبا و اجداد راولپنڈی سے تعلق رکھتے تھے

ویب ڈیسک September 09, 2025
بالی ووڈ کے معروف اداکار سنجے دت کی ایک پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پر دوبارہ وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ اپنے والد، اداکار سنیل دت کے پاکستان سے متعلق جذباتی لمحات کے بارے بات کر رہے ہیں۔

ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ سنجے دت بتا رہے ہیں ایک رات دیر سے گھر واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے والد تنہا کمرے میں آبدیدہ ہوئے نظر آئے۔ سنجے دت سمجھے کہ انہیں والدہ کی یاد آ رہی ہوگی، لیکن جب انہوں نے والد سے بات کی تو معلوم ہوا کہ وہ اپنا اصل گھر، پاکستان یاد کر رہے ہیں۔

سنجے دت نے بتایا کہ ان کے والد نے کہا تھا کہ انہیں نیند نہیں آ رہی کیونکہ انہیں اپنا گھر اپنا پاکستان یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا اور والد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کا گھر یہی ہے، مگر والد نے پنجابی میں کہا کہ ’پاکستان میرا گھر ہے مینو گھر دی یاد آگئی‘۔

سنجے دت نے مزید کہا کہ جو تقسیم کے وقت ہوا تھا وہ دونوں طرف کے لوگوں کیلئے مشکل بات تھی۔

یاد رہے کہ اداکار سنیل دت کے آبا و اجداد راولپنڈی سے تعلق رکھتے تھے اور تقسیم ہند کے بعد بھارت منتقل ہو گئے تھے۔ سنیل دت ہندو پنجابی تھے جبکہ ان کی والدہ، اداکارہ نرگس دت، بنگالی مسلمان تھیں جن کا تعلق کلکتہ سے تھا۔
