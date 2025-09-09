حکومت کا سیلاب متاثرین کو بڑا ریلیف دینے کی تیاری؛ تفصیلات سامنے آ گئیں

اسلام آباد:
وفاقی حکومت سیلاب متاثرین کو بڑا ریلیف دینے کی تیاری کررہی ہے، اس حوالے سے تجاویز تیار کرلی گئی ہیں، جس کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے بجلی کے بلوں میں بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی بلوں پر جنرل سیلز ٹیکس، ایف سی سرچارج اور فکس چارجز ختم کرنے کی تجاویز زیر غور ہیں جب کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر جنرل سیلز ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی کے خاتمے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔
اس کے علاوہ بجلی بلوں پر انکم ٹیکس، فاضل ٹیکس اور ریٹیلر سیلز ٹیکس بھی ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔
وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ٹیکسز فوری طور پر معاف کیے جائیں گے۔ بجلی بلوں میں ریلیف وفاقی حکومت فراہم کرے گی جب کہ لینڈ ریونیو کے ٹیکس صوبائی حکومتیں معاف کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں اضافی بلوں کا نوٹس لیا جائے گا کیونکہ یہ وہ بل ہیں جو پہلے ہی پرنٹ ہو چکے تھے۔
وفاقی وزیر نے بتایا کہ حکومت نے فصلوں اور مویشیوں کے نقصان کے ازالے کے لیے کسان پیکیج لانے کا فیصلہ بھی کیا ہے، جس کا اعلان سیلاب متاثرہ علاقوں کا سروے مکمل ہونے کے بعد کیا جائے گا، یہ سروے آئندہ 7 سے 10 روز میں سروے مکمل کر لیا جائے گا جبکہ ابتدائی ڈیٹا کے مطابق سیلاب کے باعث فصلوں کو ایک سے 3 فیصد تک نقصان پہنچا ہے۔
رانا تنویر حسین نے کہا کہ سیلاب کے دوران سب سے زیادہ نقصان چاول کی فصل کو ہوا ہے، خاص طور پر گجرانوالہ ڈویژن میں جہاں 18 فیصد تک فصلیں متاثر ہوئیں۔