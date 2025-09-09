پانی کے بہاؤ کے سبب ملیر ندی میں دو افراد ڈوب گئے، ایک بچ گیا دوسرے کی تلاش جاری

واقعہ گوٹھ یار محمد  تعلقہ ابراہیم حیدری میں پیش آیا جس میں دو افراد ملیر ندی پار کر رہے تھے کہ بہاؤ بڑھنے پر بہہ گئے

September 09, 2025
کراچی:

پانی کے بہاؤ کے سبب ملیر ندی میں دو افراد ڈوب گئے، ایک افراد بچ گیا دوسرے کی تلاش جاری ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ملیر ندی میں نوجوانوں کے ڈوبنے سے متعلق رپورٹ وزیراعلیٰ سندھ کو پیش کردی گئی۔

ڈی سی ملیر نے بتایا کہ واقعہ گوٹھ یار محمد  تعلقہ ابراہیم حیدری میں پیش آیا جس میں بتایا گیا کہ دو افراد ملیر ندی پار کر رہے تھے، پانی کے بہاؤ میں اضافہ کے باعث حادثہ رونما ہوا، ایک شخص27 سالہ عرفان احمد ترین ڈوب گیا جبکہ دوسرا شخص علی گل میتھیانی بحفاظت باہر نکل آیا۔

ڈی سی ملیر نے کہا کہ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں لاش کی تلاش میں مصروف ہیں، خود ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔

ترجمان وزیراعلیٰ سندھ کے مطابق وزیراعلیٰ نے ہدایت دی ہے کہ ملیر ندی کے آس پاس دیہاتوں کو صورتحال سے کیا جائے، عوام کی جان اور مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔
