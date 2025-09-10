لاہور، گاڑی میں میڈم نور جہاں کا گانا اونچی آواز میں سننا شہری کو مہنگا پڑ گیا

تھانہ نواب ٹاؤن پولیس نے اے ایس آئی رحمت کے بیان پر گاڑی کے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کیا

September 10, 2025
لاہور:

لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں ایک شہری کو گاڑی میں ملکہ ترنم نور جہاں کا مشہور گانا "جھانجراں دے پاواں چھنکار" اونچی آواز میں سننا مہنگا پڑ گیا۔

پولیس نے شہری کے خلاف ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کر لیا۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ نواب ٹاؤن پولیس نے اے ایس آئی رحمت کے بیان پر گاڑی کے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کیا۔

ایف آئی آر کے مطابق ملزم گاڑی میں گانا انتہائی بلند آواز میں چلا رہا تھا، جو ساؤنڈ ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔

جب پولیس نے گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تو شہری نے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے تعاقب کے بعد اسے گرفتار کر لیا۔

ایس ایچ او میاں تحسین احمد نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ قانون کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔

ایس پی صدر ڈویژن رانا حسین طاہر کا کہنا ہے کہ ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے عناصر کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی، اور ایسی حرکات کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی جاری رکھی جائے گی۔
