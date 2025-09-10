لاہور، تھانہ نشتر کی حدود میں فائرنگ، پراپرٹی ڈیلر قتل، ملزمان فرار

مقتول کی شناخت ارشاد کے نام سے ہوئی ہے، پولیس

ویب ڈیسک September 10, 2025
facebook whatsup
لاہور:

تھانہ نشتر کی حدود میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے پراپرٹی ڈیلر جاں بحق ہو گیا۔

واقعے کے بعد پولیس اور فرانزک ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت ارشاد کے نام سے ہوئی ہے جو اپنی گاڑی میں موجود تھا کہ اچانک دو موٹر سائیکل سوار افراد نے قریب آ کر فائرنگ کر دی گولیاں لگنے سے ارشاد موقع پر ہی دم توڑ گیا۔

عینی شاہدین کے مطابق فائرنگ کرنے والے نامعلوم ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے پولیس نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی تھانہ نشتر پولیس، تفتیشی افسران اور فرانزک ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور گاڑی اور اطراف سے شواہد اکٹھے کیے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کے اہل خانہ اور دیگر افراد سے بھی معلومات حاصل کی جا رہی ہیں تاکہ واقعے کی نوعیت اور ملزمان کے محرکات کا پتہ لگایا جا سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

فحش مواد میں تصاویر کا استعمال؛ ایشوریہ رائے عدالت پہنچ گئیں

Sep 10, 2025 11:00 PM |
کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

کرشمہ کپور کے بچے آنجہانی والد کی کھربوں کی جائیداد سے حصہ لینے عدالت پہنچ گئے

Sep 10, 2025 08:34 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا و دھمکیوں کے کیس میں اہم پیشرفت

 Sep 10, 2025 04:40 PM |

رائے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

قافلۂ عزم وہمّت سلامت رہے

Sep 10, 2025 01:56 AM |
سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

سیلاب کی تباہ کاریاں اورکسانوں کی پکار

Sep 10, 2025 01:53 AM |
دریا کی فریاد

دریا کی فریاد

Sep 10, 2025 01:50 AM |

متعلقہ

Express News

پشاور، سوشل میڈیا پر فحش اور غیراخلاقی مواد اپلوڈ کرنے پر خاتون گرفتار، مقدمہ درج

Express News

لاہور: اغوا ہونے والا 3 سالہ بچہ چوہنگ سے بازیاب

Express News

کراچی: آن لائن منشیات کی خرید و فروخت کرنے والا ڈیلیوری رائیڈر گرفتار

Express News

گوادر: غیرقانونی ایران جانے کی کوشش کرنے والے 14 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی، جھگڑے کے دوران تیز دھار آلے کے وار سے شخص جاں بحق، بھائی زخمی

Express News

کراچی، خواجہ اجمیر نگری میں کرنٹ لگنے سے ایک نوجوان جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو