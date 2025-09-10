بھارت میں مودی کا دورِ اقتدار؛ آزادیٔ اظہار جرم بن گیا، اختلافِ رائے گناہ

بھارت میں نریندر مودی کے دور اقتدار میں آزادیٔ اظہار جرم بنا دیا گیا ہے اور اختلاف رائے کا اظہار کرنا گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔
ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی کی کٹھ پتلی مودی سرکار میں بھارت میں آزادیٔ اظہار اور صحافت پر بڑھتی پابندیوں کے حوالے سے بین الاقوامی جریدے الجزیرہ نے تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ، جس میں مودی کے زیر اقتدار بھارت میں سنسرشپ کے بڑھتے رجحان کو بے نقاب کیا گیا ہے۔
بین الاقوامی جریدے الجزیرہ کے مطابق سہیوگ کے ذریعے میٹا اور گوگل سمیت متعدد سوشل میڈیا کمپنیوں کو حکومت مخالف پوسٹس ہٹانے کا نوٹس دے دیا۔ اکتوبر 2024 میں مودی سرکار نے سہیوگ پلیٹ فارم کے ذریعے ضلعی افسران اور پولیس کو بھی سنسرشپ اختیارات دیے تھے۔
رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2024 سے اب تک 3,465 URLs پر تقریباً 300 ٹیک ڈاؤن کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ سہیوگ سیکشن 79(3)(ب) استعمال کر کے سپریم کورٹ کے حفاظتی اقدامات کو بائی پاس کرتا ہے۔ ہزاروں نامعلوم افسران یکطرفہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کونسی معلومات "غیر قانونی" ہیں اور بھارت بھر میں بلاک ہونی چاہییں ۔
اسی طرح ایکس کے مطابق سیکشن 69A صرف استثنائی حالات میں استعمال ہوتا ہے، مگر سیکشن 79(3)(ب) میں افسران کو مکمل بلاکنگ اختیار دیا گیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مودی کے اقتدار میں 2014 کے بعد سے ٹیک ڈاؤن آرڈرز میں مسلسل اضافہ ہوا اور 2022 تک یہ 14 گنا بڑھ گئے۔
الجزیرہ کے مطابق آزاد میڈیا آؤٹ لیٹ مکتوب، صحافی انورا دھا بھاسن (کشمیر ٹائمز)، اور حتیٰ کہ رائٹرز کو بلاک کرنے کے بھی احکامات دیے گئے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاکستانی صحافیوں ، نیوز آؤٹ لیٹس اور سلیبرٹیز کو بڑے پیمانے پر بلاک کیا گیا۔ اسی طرح پاک بھارت کشیدگی کے دوران کئی بھارتی صحافی اور رائٹرز جیسے بین الاقوامی نیوز آؤٹ لیٹس بھی بلاک ہوئے۔
رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ عوامی تحفظ اور قومی سلامتی کے نام پر وزیر اعلیٰ مغربی بنگال ممتا بینرجی کی میم بھی بلاک کرنے کی کوشش کی گئی۔
ڈی ڈبلیو نیوز کے مطابق بھارت میں آپریشن سندور کی ناکامی شائع کرنے پر نیوز ویب سائٹ "The Wire" کو بھی بلاک کر دیا گیا تھا ۔ بھارت دنیا میں آزادیِ صحافت کی عالمی درجہ بندی میں 180 ممالک میں سے 151 ویں نمبر پر آ چکا ہے۔
مودی سرکار مقبوضہ کشمیر کے صحافی اور لکھاریو ں کو منظم طور پر خاموش کرانے کے لیے اظہارِ رائے پر قدغن لگا رہی ہے۔ ہائی پروفائل بلاکنگ کیسز، جیسے مکتوب، انورا دھا بھاسن اور کتابوں کی پابندی، مودی سرکار کی آمریت کے عکاس ہیں۔