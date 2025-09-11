امریکی شہری نے ٹیبل ٹینس کی گیندوں سے انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا

ڈیوڈ رش نے اپنا یہ ریکارڈ دوسری بار توڑا ہے

ویب ڈیسک September 11, 2025
سیریل گینیز ورلڈ ریکارڈ بریکر ڈیوڈ رش نے 30 سیکنڈ میں 51 بار منہ سے ٹیبل ٹینس کی گیندیں دیوار پر مار کر اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا۔

امریکی ریاست آئیڈاہو سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ رش (جو اس وقت 181 سے زیادہ گینیز ورلڈ ریکارڈ رکھتے ہیں) کا کہنا تھا کہ وہ شمالی بحرِ اوقیانوس میں کسی مقام پر ڈزنی ونڈر کروز شپ پر سوار تھے جب انہوں نے 30 سیکنڈ میں منہ سے دیوار پر ٹیبل ٹینس کی گیندیں مارنے کا ریکارڈ توڑا تھا۔

ڈیوڈ رش نے سب سے پہلے 30 سیکنڈ میں 43 بار گیندوں کو دیوار پر مار کر یہ ریکارڈ بنایا تھا۔ 2024 میں دوسری بار لندن میں قائم گینیز ورلڈ ریکارڈز کے ہیڈکوارٹرز میں 47 بار گیندیں مار کر بنایا۔

تیسری بار انہوں نے یہ ریکارڈ کروز کے پانچویں دن 51 بار گیندیں مار کر بنایا۔
