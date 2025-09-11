یمن پر اسرائیلی فضائی حملے، 35 شہید اور 130 زخمی

صنعا: اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں میں یمن کے دارالحکومت صنعا اور الجوف گورنریٹ میں کم از کم 35 افراد شہید اور 130 زخمی ہوگئے۔
الجزیرہ کے مطابق اسرائیل نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا جن میں ایک طبی مرکز بھی شامل ہے۔ وزارت صحت یمن کا کہنا ہے کہ زیادہ تر متاثرین عام شہری ہیں۔
یہ حملے اس وقت کیے گئے جب صرف ایک دن قبل اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔
اسرائیلی فوج نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یمن میں حوثی حکومت سے تعلق رکھنے والے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ تاہم حوثیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل ان پر غزہ کے لیے حمایت ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن وہ جنگ ختم ہونے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔
یاد رہے کہ گزشتہ ماہ بھی اسرائیلی فضائی حملے میں یمنی وزیراعظم احمد الرحوی شہید ہوگئے تھے۔
رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے گزشتہ 72 گھنٹوں میں فلسطین، لبنان، شام، تیونس، قطر اور یمن سمیت 6 ممالک پر حملے کیے ہیں۔