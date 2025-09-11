معروف ریپر کی گاڑی سے مسخ شدہ لاش برآمد، تحقیقات جاری

امریکی ریپر کی ٹیسلا گاڑی سے مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی ہے جس پر پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ گاڑی مشہور امریکی ریپر ڈی فار وی ڈی کے نام پر رجسٹرڈ ہے، جو اس وقت اپنے نئے البم کی عالمی تشہیر مہم پر ہیں۔ لاش کو پلاسٹک شیٹ میں لپیٹا گیا تھا اور یہ گاڑی کئی دنوں سے مقامی ٹویارڈ میں موجود تھی۔
لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ کے اہلکار رابرٹ پیٹرز کے مطابق انہیں صبح کے وقت اطلاع ملی تھی کہ ایک گاڑی سے شدید بو آ رہی ہے۔ گاڑی کے معائنے پر اس کی ڈگی سے لاش ملی، جس کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے تاکہ موت کی وجوہات معلوم کی جا سکیں۔
امریکی میڈیا کے مطابق جس ٹویارڈ سے گاڑی اور لاش برآمد ہوئی، وہ ایلون مسک کی حال ہی میں کھولی گئی نئی ٹیسلا ڈائز فیکٹری کے قریب واقع ہے۔
دوسری جانب 20 سالہ ریپر ڈیوڈ انتھونی بروک عرف ڈی فار وی ڈی نے تاحال اس معاملے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔
یاد رہے کہ ڈی فار وی ڈی کو 2022 میں ٹاک ٹاک پر وائرل ہونے والے ایک گانے کے بعد شہرت حاصل ہوئی تھی۔