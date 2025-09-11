قبض سے بچنے کے 6 آسان طریقے

سبزیاں، دالیں، پھل (سیب، امرود، آلو بخارا) اور ہول ویٹ اناج قبض کے خلاف بہترین ہیں

ویب ڈیسک September 11, 2025
قبض ایک عام مسئلہ ہے جو اکثر غذا، طرزِ زندگی یا پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے چند آسان عادات اپنا کر اسے روکا اور کم کیا جا سکتا ہے۔

یہاں قبض سے بچنے کے 6 آسان طریقے دیے جا رہے ہیں:

1) زیادہ پانی پئیں: دن میں کم از کم 7–8 گلاس پانی ضرور پیئیں۔ پانی آنتوں میں موجود فضلے کو نرم کرتا ہے اور اسے باہر نکلنے میں مدد دیتا ہے۔

2) ریشے دار غذائیں کھائیں: سبزیاں، دالیں، پھل (سیب، امرود، آلو بخارا) اور ہول ویٹ اناج قبض کے خلاف بہترین ہیں۔ فائبر (ریشہ) آنتوں کی حرکت تیز کرتا ہے۔

3) باقاعدگی سے ورزش کریں: روزانہ 20–30 منٹ واک یا ہلکی ورزش آنتوں کی حرکت کو فعال کرتی ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے قبض بڑھتا ہے۔

4) کھانے کا باقاعدہ شیڈول بنائیں: ناشتہ لازمی کریں۔ کھانے کے اوقات میں بے ترتیبی سے بچیں تاکہ نظامِ ہاضمہ درست رہے۔

5) جب بیت الخلا جانے کی حاجت ہو تو دیر نہ کریں: جب حاجت محسوس ہو تو فوراً واش روم جائیں۔ روکنے سے قبض بڑھ سکتا ہے اور بواسیر جیسی شکایات ہو سکتی ہیں۔

6) پروسسڈ اور چکنائی والی غذا کم کریں: جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور زیادہ تلی ہوئی چیزیں آنتوں کی حرکت کو سست کر دیتی ہیں۔ انہیں کم کریں اور تازہ گھریلو کھانے کو ترجیح دیں۔
