میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشانِ حیدر کی 60 ویں برسی پر افواج پاکستان کا خراج عقیدت

میجر عزیز بھٹی شہید مسلسل پانچ دن اور راتیں دشمن کے شدید حملوں کے خلاف فولادی دیوار بنے رہے، آئی ایس پی آر

ویب ڈیسک September 12, 2025
راولپنڈی:

افواج پاکستان نے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشانِ حیدر کی 60 ویں برسی کے موقع پر ان کی لازوال قربانی اور غیر معمولی بہادری کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جنرل ساحر شمشاد مرزا (چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی)، ایڈمرل نوید اشرف (چیف آف نیول اسٹاف) اور ائیر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو (چیف آف ائیر اسٹاف) نے مشترکہ طور پر میجر عزیز بھٹی شہید کی قربانی کو قوم کے لیے جرات، عزم، ایمان اور قومی وفاداری کی روشن مثال قرار دیا۔

آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ 1965 کی جنگ کے دوران میجر عزیز بھٹی شہید نے لاہور کے قریب برکی سیکٹر کا جرات مندی سے دفاع کرتے ہوئے مسلسل پانچ دن اور راتیں دشمن کے شدید حملوں کے خلاف فولادی دیوار بنے رہے۔

ان کی مثالی قیادت اور بے مثال حوصلے نے ان کے جوانوں کو بھی دشمن کے سامنے ڈٹے رہنے کا حوصلہ دیا۔

ان کے زیرِ قیادت شجاعانہ دفاع نے دشمن کی پیش قدمی کو روکنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا، جو پاکستان کی عسکری تاریخ میں جرات و حب الوطنی کی ایک روشن علامت بن چکا ہے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق میجر عزیز بھٹی شہید کی جانثاری اور فرض شناسی آنے والی نسلوں کے لیے مشعلِ راہ ہے۔

پوری قوم آج کے دن ان کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے تمام شہداء کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے مادرِ وطن کی خودمختاری اور سلامتی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کیں۔

افواج پاکستان نے ایک بار پھر اس عہد کا اعادہ کیا ہے کہ وہ میجر عزیز بھٹی شہید کے ایمانی جذبے اور عزم کے ساتھ وطنِ عزیز کے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گی۔

افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد
