عمان کے قریب کشتی حادثے میں 19 پاکستانی لاپتا، ایک شخص زندہ بچا

کشتی گوادر سے ایران کے راستے عمان کے لیے روانہ ہوئی تھی

ویب ڈیسک September 12, 2025
facebook whatsup

عمان کے قریب کشتی حادثے میں 19 پاکستانی ڈوب گئے، جو تاحال لاپتا ہیں جب کہ ایک پاکستانی کو زندہ بچایا جا سکا۔

وفاقی تحقیقاتیا دارے ایف آئی اے نے عمان کے قریب غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی کو پیش آنے والے حادثے کی ابتدائی رپورٹ تیار کرلی ہے، جس کے مطابق 20 پاکستانیوں پر مشتمل کشتی 7 ستمبر کو طوفان کی نذر ہوگئی تھی۔

حادثے کے دوران کشتی میں گیس سلنڈر پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد تمام مسافر سمندر میں کود گئے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کشتی حادثے میں صرف ایک شخص حامد اللہ خان کو زندہ بچایا گیا جسے ایک بحری جہاز نے ریسکیو کیا۔ بچائے گئے پاکستانی کو عمانی حکام نے حراست میں لے لیا ہے اور پاکستانی سفارتخانہ اس کی وطن واپسی کے انتظامات میں مصروف ہے۔

ابتدائی معلومات کے مطابق یہ کشتی گوادر سے ایران کے راستے عمان کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ زندہ بچ جانے والے حامد اللہ خان نے اپنے 19 ساتھیوں میں سے 11 کی شناخت فراہم کردی ہے، تاہم باقی لاپتا افراد کے بارے میں مزید معلومات کے لیے عمانی وزارت خارجہ سے رابطہ جاری ہے۔

وزارت خارجہ اور ایف آئی اے کے مطابق واقعے کی مکمل تفصیلات کا انتظار ہے جب کہ پاکستانی مشن عمانی پولیس اور امیگریشن حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

 Sep 12, 2025 02:54 PM |
انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 12, 2025 02:28 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا کے کیس میں اہم پشرفت

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا کے کیس میں اہم پشرفت

 Sep 12, 2025 12:30 PM |

رائے

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

Sep 12, 2025 02:52 AM |
تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

Sep 12, 2025 02:10 AM |
ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

Sep 12, 2025 01:59 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں بارش اور سیلاب بربادی کی داستان چھوڑ گیا، اسکیم 33 تاحال ڈوبا ہوا ہے

Express News

ہر ریٹائر جج کو تین تین پولیس اہلکار دیے جائیں، سپریم کورٹ کا محکمہ داخلہ کو خط

Express News

جلال پور پیر والا میں انخلا آپریشن مکمل

Express News

سیلاب اور بارشوں سے اموات کی تعداد 900 تک پہنچ گئی

Express News

ہیڈ پنجند اور گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ تیز، ستلج، راوی، چناب میں صورتحال قابو میں ہے، چیئرمین این ڈی ایم اے

Express News

سیلاب کی وجہ سے فصلوں کو پہنچنے والے نقصان پر وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو