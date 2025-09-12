اوورسیز پاکستانی سے متعلق کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی کے دلچسپ ریمارکس

اسلام آباد ہائیکورٹ میں اوورسیز پاکستانی کا کیس جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں مقرر ہونے پر دلچسپ صورتحال دیکھنے میں آئی۔
دوران سماعت، جسٹس محسن اختر کیانی نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ کا کیس اوورسیز کی کیٹیگری میں آتا ہے اور اس حوالے سے ہائیکورٹ میں خصوصی بینچ بنا ہوا ہے۔
جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق کیسز جسٹس خادم حسین سومرو کی عدالت سنتی ہے، باقی ججز اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف نہیں دے سکتے۔
ہائیکورٹ کے جج جسٹس محسن کیانی کے ریمارکس کے بعد وکیل روسٹرم سے واپس روانہ ہوگئے۔