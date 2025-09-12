شہریوں کی مشکلات میں اضافہ، حب ڈیم سے شہر کو پانی کی فراہمی بحال نہ ہوسکی

حب ڈیم کی وجہ سے سرکاری ہائیڈرنٹس بھی بند ہے، جس کے باعث ٹینکروں کے ذریعے بھی پانی کی فراہمی بند ہوگئی ہے

نعیم خانزادہ September 12, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

حب ڈیم سے شہر کو پانی کی فراہمی بحال نہ ہوسکی جہاں کینال کا مرمتی کام تاخیر کا شکار ہے، جس کے باعث مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی بند ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق واٹر کارپوریشن حکام کا نادرن بائی کے قریب سیلابی ریلے سے متاثر ہونے والا حب کینال کا 20 فیصد حصے کا مرمتی کام 36 گھنٹوں میں مکمل کر لیاجا ئے گا لیکن تاحال مرمتی کام جاری ہے جبکہ حب ڈیم سے شہر کو پانی کی فراہمی بند ہے۔

حب ڈیم سے ضلع غربی، کیماڑی اور ضلع وسطی کے متعدد علاقوں کو پانی فراہم کیاجاتا ہے، متاثرہ علاقوں میں تین دن سے پانی کی فراہمی بند ہے جس کی وجہ سے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔

اسی طرح حب ڈیم بند ہونے سے سرکاری ہائیڈرنٹس کرش ون اور ٹو بھی بند ہے، جس سے ٹینکروں کے ذریعے بھی پانی کی فراہمی بند ہوگئی ہے، سرجانی ٹاؤن، اونگی ٹاؤن، سائٹ ایریا ، شاہراہ نورجہاں، بلدیہ ٹاؤن، کیماڑی سمیت متعدد علاقوں کے مکینوں کو پانی کی فراہمی بند ہے اور شہری مہنگے داموں دکانوں سے پانی خرید کر اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔

واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا ہے کہ امکان ہے کہ ہفتے کی رات تک مرمتی کام مکمل کر لیاجا ئے گا جس کے بعد حب ڈیم سے پانی کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔
