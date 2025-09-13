کراچی، پٹاخوں کے گودام میں دھماکے سے جاںبحق نوجوان کی والدہ نے ہرجانے کا دعویٰ دائر کردیا

کراچی:
ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے سے جاں بحق نوجوان کی والدہ نے گودام مالکان اور حکومت سندھ کے خلاف ہرجانے کے لیے سینئر سول جج جنوبی کی عدالت میں درخواست دائر کردی۔
سینیئر سول جج جنوبی کی عدالت میں ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے میں جاں بحق نوجوان کی والدہ نے عثمان فاروق ایڈووکیٹ کے توسط سے گودام مالکان کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کردیا۔
عثمان فاروق ایڈووکیٹ کے توسط سے فیکٹری مالکان اور حکومت سندھ کے خلاف جان لیوا حادثات ایکٹ کے تحت دعویٰ دائر کیا گیا۔
دعوے میں مؤقف اپنایا گیا ہے کہ 21 اگست کو ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے غیر قانونی گودام میں دھماکا ہوا اور اس کے نتیجے میں 16 سالہ سید اسد شاہ جاں بحق اور سید اظفر شاہ شدید زخمی ہوا۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ فیکٹری اور گودام مالکان کی غفلت کے باعث درخواست گزار کا بیٹا جاں بحق ہوا اور دھماکے کے مقدمے کے اندراج کے باوجود تاحال فیکٹری منتقل نہیں گئی ہے۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ حادثے کے ذمہ داران ہرجانے کی مد میں 5 کروڑ 37 لاکھ روپے ادا کریں۔