چائنا افریقہ چیمبر آف کامرس کی نائب صدر مس ھاؤ نے صدرِ پاکستان آصف علی زرداری اور خاتونِ اوّل آصفہ بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔
ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق اس موقع پر مس ھاؤ نے پاکستان میں بھی اسی نوعیت کا چیمبر قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔صدرِ مملکت اور خاتونِ اوّل نے ان کی تجویز کو سراہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔
صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ایسا چیمبر پاک-چین اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دے گا اور تجارت و سرمایہ کاری کے نئے راستے کھولے گا۔
https://x.com/PTVNewsOfficial/status/1967533838290035142