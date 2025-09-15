فلمسٹار خوشبو نے ارباز خان سے علیحدگی کی تصدیق کردی

’’ارباز بغیر بتائے کہیں چلے گئے اور واپس نہیں آئے‘‘، پانچ برس سے علیحدہ ہونے کا انکشاف

ویب ڈیسک September 15, 2025
پاکستانی فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ خوشبو نے پہلی بار کھل کر اپنے اور ارباز خان کے تعلقات پر بات کرتے ہوئے ان سے علیحدگی کی تصدیق کی ہے۔

حالیہ انٹرویو میں خوشبو نے سابق شوہر پر دھوکا دہی کا الزام لگایا اور انکشاف کیا کہ ارباز ان کے لیے سب کچھ تھے، مگر مشکل وقت میں وہ کبھی ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔

ان کا کہنا تھا کہ دونوں کے درمیان کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ ارباز اچانک بغیر اطلاع کے کہیں چلے گئے اور واپس نہیں آئے۔ خوشبو نے بتایا کہ انہیں گئے ہوئے پانچ برس بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی وہ ان کی یادوں میں زندہ ہیں۔

اداکارہ نے جذباتی انداز میں کہا کہ برسوں سے انہیں دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ارباز نے خاندان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا۔

خوشبو کے مطابق اگر وہ صرف ایک گھریلو خاتون ہوتیں تو شاید معاملہ مختلف ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گھریلو ذمے داریاں اور فرائض بھرپور طریقے سے نبھائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ چھ ماہ سے وہ گھر پر موجود ہیں مگر کسی نے پلٹ کر ان کی خبر تک نہیں لی۔ پچھلے پانچ برسوں سے دونوں بیٹے ان کے ساتھ ہی ہیں، جب کہ ارباز سے ان کی علیحدگی ہوچکی ہے۔

اداکارہ کے اس اعتراف سے پہلے بھی ان کے اور ارباز کے تعلقات میں کشیدگی اور فاصلے کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں۔ اگرچہ خوشبو نے انٹرویو میں خراب تعلقات پر کھل کر گفتگو کی، لیکن طلاق کی براہِ راست تصدیق نہیں کی۔

خیال رہے کہ خوشبو اور ارباز خان نے 2000 میں شادی کی تھی اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ اس سے قبل ارباز کے والد اور پشتو فلم انڈسٹری کے سینئر اداکار آصف خان نے بھی شکوہ کیا تھا کہ پانچ برس سے بیٹے اور بہو سے ملاقات نہیں ہوسکی۔
فلمسٹار خوشبو نے ارباز خان سے علیحدگی کی تصدیق کردی

