امریکا میں پاکستانی سفیر ملکی ٹیکسٹائل برآمدات کو فروغ دینے کیلئے سرگرم

اسلام آباد:
امریکا میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے وزیر تجارت و سرمایہ کاری محمد حنیف چنا کے ہمراہ 15 سے 17 ستمبر 2025 تک نیویارک کا تین روزہ دورہ کیا۔
اس دورے کے دوران پاکستانی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے ٹیکسٹائل مارکیٹ کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ سفیر پاکستان نے متعدد اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقاتیں کیں جن میں معروف پاکستانی ٹیکسٹائل مینوفیکچررز گل احمد، الکرم انڈسٹریز، الکرم ٹاولز، نشاط ملز، اور لکی ٹیکسٹائلز شامل ہیں۔
پاکستانی حکام نے اہم تجارتی سہولت کاروں TEU، تجارتی نمائش کنندہ USA، GSPL-امریکہ، جی ایس پی ایل، ایل ایل سی اور ایل ایل سی کے ساتھ ساتھ گھریلو ٹیکسٹائل و ملبوسات کے شعبوں میں سرگرم ایجنٹوں سے بھی ملاقتیں کیں۔ باہمی بات چیت میں امریکہ کو پاکستانی برآمدات بڑھانے کے لیے عملی حکمت عملیوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔
پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے حالیہ عالمی تجارتی تبدیلیوں اور دیگر سپلائرز کو متاثر کرنے والے ٹیرف کی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان ابھرتے ہوئے مواقع کو تیزی سے پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے پائیدار تجارتی نتائج میں تبدیل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔
انہوں نے پاکستانی سفارتخانے کی جانب سے شروع کی جانے والی فعال تجارتی سفارت کاری پر روشنی ڈالی اور برآمد کنندگان کو واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے تجارتی و کمرشل ونگ اور نیویارک میں قونصلیٹ جنرل کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔
سفیر پاکستان نے برآمد کنندگان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ ای کامرس اور ڈائریکٹ ٹو کنزیومر پلیٹ فارمز میں تنوع پیدا کریں اور امریکی ڈیجیٹل ریٹیل اسپیس میں پاکستانی وینچرز کی کامیابی کو ایک مثال کے طور پر لیں۔
برآمد کنندگان نے سفیر پاکستان کو مسابقتی چیلنجوں، خاص طور پر اعلیٰ توانائی کی لاگت، کام کرنے والے سرمائے کی رکاوٹوں، ای کامرس اور پائیدار مینوفیکچرنگ اقدامات کے لیے مخصوص خصوصی اقتصادی زونز (SEZs) کی ضرورت کے بارے میں آگاہ کیا۔
امریکہ میں پاکستانی سفیر کا یہ دورہ ویلیو ایڈڈ برآمدات کو فروغ دینے، امریکہ کے ساتھ دیرپا تجارتی روابط استوار کرنے اور عالمی ٹیکسٹائل سپلائی چینز میں اپنے آپ کو ایک قابل اعتماد طویل مدتی پارٹنر کے طور پر کھڑا کرنے پر پاکستان کی اسٹریٹجک توجہ کی نشاندہی کرتا ہے۔