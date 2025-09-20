یروشلم کا قدیم قیمتی پتھر اسرائیل کو واپس نہیں دیں گے؛ طیب اردوان کا دوٹوک اعلان

یہ تاریخی کتبہ انیسویں صدی کے آخر میں یروشلم کے نیچے موجود شیلواح سرنگ سے ملا تھا

ویب ڈیسک September 20, 2025
facebook whatsup

ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ان کا ملک کبھی بھی بائبلی دور کا وہ قدیم پتھر اسرائیل کے حوالے نہیں کرے گا جو یروشلم کے نیچے ایک سرنگ سے عثمانی دور میں دریافت ہوا تھا۔

یہ پتھر، جسے شیلواح یا سلوان کتبہ کہا جاتا ہے، عبرانی زبان میں تحریر شدہ ایک تختی ہے جو تقریباً 2700 سال پرانی ہے اور اس وقت استنبول کے آثارِ قدیمہ کے میوزیم میں موجود ہے۔

یہ مسئلہ اس وقت ایک نئی سفارتی کشیدگی کا باعث بنا جب اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ 1998 میں اس کتبے کو واپس لانے کی ان کی کوشش اس بنیاد پر مسترد کر دی گئی تھی کہ اس وقت استنبول کے میئر کے طور پر اردوان کی قیادت میں اسلام پسند حلقے مشتعل ہوسکتے تھے۔

جمعے کو گفتگو کرتے ہوئے صدر اردوان نے نیتن یاہو پر الزام لگایا کہ وہ ترکی کے خلاف نفرت انگیز بیانات دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے ملک نے سلوان کتبہ واپس کرنے سے انکار کیا ہے۔

اردوان نے دو ٹوک مؤقف اپناتے ہوئے کہا کہ یہ کتبہ ہمارے آبا و اجداد کی میراث ہے اور ہم اسے اسرائیل کے حوالے نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا ’’یروشلم پوری انسانیت اور تمام مسلمانوں کی عزت و وقار کی علامت ہے، ہم نہ یہ کتبہ دیں گے اور نہ ہی یروشلم کی ایک کنکری بھی۔‘‘

یاد رہے کہ یہ تاریخی کتبہ انیسویں صدی کے آخر میں یروشلم کے نیچے موجود شیلواح سرنگ سے ملا تھا، جو ایک قدیم آبی نہر تھی۔ چونے کے پتھر پر کندہ اس تختی پر سرنگ کی تعمیر کا ذکر درج ہے۔ یہ دریافت 1880 میں اس وقت سامنے آئی جب یروشلم عثمانی سلطنت کا حصہ تھا اور بعد ازاں اسے قسطنطنیہ (موجودہ استنبول) منتقل کر دیا گیا، جہاں یہ آج بھی محفوظ ہے۔

اسرائیل اس کتبے کو یروشلم میں اپنی تاریخی موجودگی کا ایک اہم ثبوت قرار دیتا ہے اور طویل عرصے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیتن یاہو نے حالیہ دنوں مشرقی یروشلم کے علاقے سلوان میں ایک قدیم سڑک کی کھدائی کے موقع پر اسے مردہ سمندر کے صحیفوں کے بعد اسرائیل کی سب سے بڑی آثارِ قدیمہ کی دریافت قرار دیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ 1998 میں اس وقت کے ترک وزیراعظم مسعود یلماز کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے اس کتبے کے بدلے عثمانی نوادرات کی ایک بڑی تعداد دینے کی پیشکش بھی کی تھی۔ تاہم ترکی کا مؤقف بدستور یہی ہے کہ یہ نایاب تاریخی ورثہ ترک سرزمین پر ہی محفوظ رہے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماضی کی مشہور اداکار شہناز شیخ کی پینٹنگز نے شائقین کے دل جیت لیے

ماضی کی مشہور اداکار شہناز شیخ کی پینٹنگز نے شائقین کے دل جیت لیے

 Sep 20, 2025 09:01 PM |
یوٹیوبر رجب بٹ کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش

یوٹیوبر رجب بٹ کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش

 Sep 20, 2025 04:28 PM |
کنگ خان اور دیپیکا پڈوکون ایک مرتبہ پھر بڑی اسکرین پر ساتھ جلوہ گر ہونے کو تیار

کنگ خان اور دیپیکا پڈوکون ایک مرتبہ پھر بڑی اسکرین پر ساتھ جلوہ گر ہونے کو تیار

 Sep 20, 2025 03:34 PM |

رائے

عالمی یومِ جمہوریت

عالمی یومِ جمہوریت

Sep 20, 2025 01:56 AM |
ایک اور ہجرت پر موت کو ترجیح

ایک اور ہجرت پر موت کو ترجیح

Sep 20, 2025 01:50 AM |
غزہ کی پکار

غزہ کی پکار

Sep 20, 2025 01:53 AM |

متعلقہ

Express News

سعودی عرب کو عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی میں اہم عہدہ مل گیا

Express News

امریکی صدر کے احکامات پر منشیات اسمگلرز کی ایک اور کشتی تباہ، تین افراد ہلاک

Express News

یروشلم کا قدیم قیمتی پتھر اسرائیل کو واپس نہیں دیں گے؛ طیب اردوان کا دوٹوک اعلان

Express News

ٹرمپ انتظامیہ کا اسرائیل کو اربوں ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کا منصوبہ

Express News

’’پاک سعودی دفاعی معاہدے میں مشرق وسطیٰ کی سلامتی کیلیے ایٹمی تحفظ شامل‘‘ عالمی میڈیا کی رپورٹ

Express News

امریکا میں ورک ویزا کے خواہشمندوں کےلیے بڑا جھٹکا، فیس میں بھاری اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو