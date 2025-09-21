متحدہ عرب امارات میں جاری ایشیا کپ کا بھارت اور عمان کے درمیان 19 ستمبر کو کھیلا جانے والا آخری لیگ میچ ٹورنامنٹ پر کوئی اثر ڈالنے والا نہیں تھا لیکن اس میچ میں عمان کی نہ تجربہ کار ٹیم نے بھارت کی مضبوط ٹیم کا زبرست مقابلہ کیا۔
بھارت نے میچ میں 21 رنز سے کامیابی حاصل کی لیکن میچ کے بعد عمان کی ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں کی گئیں اور یہ کہا گیا کہ عمان نے یہ دکھا دیا کہ انڈیا کوئی بہت مضبوط اور ناقابل تسخیر ٹیم نہیں ہے۔
بہت سے سوشل میڈیا صارفین نے پاکستانی ٹیم کو پیغام دیا کہ اسے بھارت کے خلاف عمان کی طرح کی مزاحمت دکھانی چاہیے اور ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دینی چاہیے کیونکہ ’عمان نے انڈین بیٹنگ لائن اپ کا پول کھول دیا ہے‘۔
انڈیا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ رنز کے انبار لگا دیں گے لیکن عمان کی کرکٹ ٹیم کی بنیادی حکمت عملی نے انڈیا کو بڑا اسکور بنانے سے روک دیا، بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز بنائے اور جیت کے لیے 189 رنز کا ہدف دیا۔
ایک نئی ٹیم کے لیے یہ ہدف کافی زیادہ تھا اور جواب میں عمان مقررہ 20 اوورز میں 167 رنز ہی بنا سکی اور 21 رنز سے میچ ہار گیا لیکن اس کی صرف چار وکٹیں ہی گریں۔
میچ کے بعد عمان کی کاردگی کو سوشل میڈیا صارفین نے خوب سراہا جب کہ سابق انڈین کرکٹر عرفان پٹھان بھی بولنے پر مجبور ہوگئے کہ عمان نے عمدہ کھیل پیش کیا۔
انڈیا کا اسکورکارڈ شیئر کرتے ہوئے ایک صارف نے کہا کہ ’انڈیا نے ایسوسی ایٹ سائیڈ عمان کے خلاف صرف 8 وکٹوں کے نقصان پر 188 کا اسکور کیا اور 200 رنز بھی عبور نہیں کر سکا! اگر ایسا ہے تو، ایک معیاری بولنگ اٹیک کے خلاف جدوجہد کا تصور کریں۔ اتوار کو ٹاس جیتنے کی صورت میں پاکستان کو یقینی طور پر انھیں پہلے بیٹنگ کی دعوت دینی چاہیے۔‘
ایک صارف نے کہا کہ ’عمان نے زیادہ بہتر کردار کا مظاہرہ کیا اور بہت سی ہواباز ٹیموں سے بہتر کھیل پیش کیا۔