نیتن یاہو کا برطانیہ سمیت دیگر ممالک کے فلسطینی ریاست کے فیصلے پر شدید ردعمل

فلسطینی ریاست مسلط کرنے کی کوشش کا جواب امریکا سے واپسی پر دیں گے، بینجمن نیتن یاہو

ویب ڈیسک September 21, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
JERSUSALEM:

اسرائیل کے وزیراعظم بیجمن نیتن یاہو نے برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی جانب سے فلسطین کو باقاعدہ ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی۔

غیرملکی خبرایجنسی کی رپورٹ کےمطابق اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو نے کہا کہ میں ان رہنماؤں کو واضح پیغام ہے جو 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ دہشت گردی کو بڑا تعاون فراہم کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے میرا دوسرا پیغام ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، دریائے اردن کے مغرب میں ایک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی۔

اسرائیلی وزیراعظم نے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے والے رہنما کو دہشت گردی کو انعام دینے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست مسلط کرنے کی کوشش کا جواب امریکا سے واپسی پر دیں گے۔

واضح رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں 1200 اسرائیلی ہلاک ہوگئے تھے اور 251 کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔

دوسری جانب اسرائیل نے 7 اکتوبر کے بعد وحشیانہ کارروائیاں کی شروع کیں جو اب تک جاری ہیں اور وزارت صحت کے حکام کے مطابق غزہ میں 65 ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہوگئے، جن میں سے اکثر خواتین اور بچے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر کی بنگلا دیش میں موج مستیاں، تصاویر سامنے آگئیں

ہانیہ عامر کی بنگلا دیش میں موج مستیاں، تصاویر سامنے آگئیں

 Sep 21, 2025 04:51 PM |
کرینا کپور کی فٹنس کا راز کیا ہے اور وہ کتنی دولت کی مالک ہیں؟

کرینا کپور کی فٹنس کا راز کیا ہے اور وہ کتنی دولت کی مالک ہیں؟

 Sep 21, 2025 12:03 PM |
سیٹ پر گر کر زخمی ہونے والے معروف بھارتی اداکار انتقال کرگئے

سیٹ پر گر کر زخمی ہونے والے معروف بھارتی اداکار انتقال کرگئے

 Sep 21, 2025 10:54 AM |

رائے

نئی عالمی صف بندیاں

نئی عالمی صف بندیاں

 Sep 21, 2025 03:02 AM |
رونقوں کا ڈھیر

رونقوں کا ڈھیر

 Sep 21, 2025 02:55 AM |
کرکٹ سیاست کی زد میں

کرکٹ سیاست کی زد میں

Sep 21, 2025 02:49 AM |

متعلقہ

Express News

سعودی عرب کو عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی میں اہم عہدہ مل گیا

Express News

امریکی صدر کے احکامات پر منشیات اسمگلرز کی ایک اور کشتی تباہ، تین افراد ہلاک

Express News

یروشلم کا قدیم قیمتی پتھر اسرائیل کو واپس نہیں دیں گے؛ طیب اردوان کا دوٹوک اعلان

Express News

ٹرمپ انتظامیہ کا اسرائیل کو اربوں ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کا منصوبہ

Express News

’’پاک سعودی دفاعی معاہدے میں مشرق وسطیٰ کی سلامتی کیلیے ایٹمی تحفظ شامل‘‘ عالمی میڈیا کی رپورٹ

Express News

امریکا میں ورک ویزا کے خواہشمندوں کےلیے بڑا جھٹکا، فیس میں بھاری اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو