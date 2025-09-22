کراچی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پی پی کارکن جاں بحق، مقتول قتل کیس کا گواہ تھا

شناخت ساجد کے نام سے ہوئی، ملزمان کے گھر کے قریب دکان پر نشانہ بنایا

September 22, 2025
کراچی: شہر قائد کے علاقے ڈالمیا شانتی نگر سندھ ہوٹل کے قریب سیاسی جماعت کے کارکن کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ڈالمیا شانتی نگر میں فائرنگ کے واقعے میں چالیس سالہ اسماعیل کو نشانہ بنایا گیا جس کا تعلق سیاسی جماعت سے تھا۔ مقتول کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کیلیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔

ایس ایچ او تھانہ عزیز بھٹی کے مطابق ابتدائی تفتیش میں قتل کی واردات ذاتی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتی ہے، مقتول گھر کے قریب دکان کے باہر موجود تھا جب موٹر سائیکل سوار افراد نے فائرنگ کا نشانہ بنایا۔

پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد جمع کرکے تحقیقات کا دائرہ وسیع کردیا۔ 

مقتول کے اہل خانہ کے مطابق مقتول کا تعلق سیاسی جماعت سے تھا جبکہ اسماعیل خان پاکستان پیپلز پارٹی پی ایس 101 یوسی 7 کے کارکن فائق خان قتل کیس کے گواہ اور فائق خان کے کزن بھی تھے۔

پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کا واقعہ 17 مارچ 2025 میں فائق خان کے قتل کی کڑی معلوم ہوتا ہے۔
