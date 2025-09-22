رائے ونڈ : نالے میں بچے سمیت 4 افراد گرگئے، ایک لاش برآمد بقیہ کی تلاش جاری

پنجاب کے علاقے رائے ونڈ کے نالے میں چار افراد گر گئے جن میں سے ایک کی لاش اور زخمی بچے کو نکال لیا گیا جبکہ دو کی تلاش جاری ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق رائے ونڈ کے علاقے میں قائم پبلک ہیلتھ انجینرنگ زیر نگرانی چلنے والے گندے نالے چار افراد گرنے کا واقعہ پیش آیا۔
واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد ریسکیو 1122 اور متعلقہ ادارے موقع پر پہنچے جہاں سے ایک زخمی بچے اور جاں بحق شخص کی لاش کو نکالا۔
ریسکیو حکام کے مطابق مزید دو لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے جن کے زندہ رہنے کے امکانات بھی کم ہوگئے ہیں۔
عینی شاہدین کے مطابق پبلک ہیلتھ انجینرنگ کے کنٹریکٹرز ڈسپوزل اسٹیشن پر موٹر ٹھیک کرنے نالے میں اترے تو گیس کی وجہ سے چکرا کر نیچے گر گئے۔
دوسری جانب ڈپٹی کمشنر لاہور نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایم ڈی واسا کو موقع پر پہنچنے اور ریسکیو کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔