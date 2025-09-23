بھارت نواز فتنۃ الخوارج کا مکروہ چہرہ بے نقاب، شہری آبادی کو ڈھال بنا کر تباہی کا کھیل جاری

بھارت نواز فتنۃ الخوارج کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہونے لگے، جو شہری آبادی کو ڈھال بنا کر تباہی کا کھیل جاری رکھے ہوئے ہیں۔
بین الاقوامی میڈیا نے تیراہ واقعے کی اصل حقیقت شواہد کے ساتھ بیان کی ہے۔
عالمی خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق وادی تیراہ میں فتنۃ الخوارج کے کمپاؤنڈ میں دھماکے سے 14 دہشگرد ہلاک ہوئے جبکہ واقعہ بارودی مواد پھٹنے کے باعث پیش آیا جس میں 10 معصوم شہری بھی جاں بحق ہوگئے۔
واشنگٹن پوسٹ کے مطابق فتنۃ الخوارج کے دہشتگرد وادی تیراہ میں ایک گھر میں بارودی مواد اور خودکش جیکٹس ذخیرہ کیے ہوئے تھے۔
ڈی ڈبلیو کے مطابق یہ گھر طالبان کمانڈر امان گل اور مسعود خان بطور بم فیکٹری استعمال کر رہے تھے، فتنۃ الخوارج کے دہشتگرد ماضی میں بھی مساجد اور گھروں کو ڈھال بنا کر دہشتگردی کی کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔
بھارتی میڈیا نے اپنی پراکسیز ( فتنۃ الہندوستان) کے لیے جھوٹ اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا اور اس واقے کے فوراً بعد بھارتی میڈیا اور اس کے زیرِ اثر سوشل میڈیا نے گمراہ کن پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیا۔ فتنۃ الخوارج کو جب فوجی آپریشنز کے ذریعے پہاڑوں میں بنی ان کی کمین گاہوں سے بھگایا گیا تو انہوں نے شہروں کا رخ کر لیا۔
یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ خوارج شہری آبادیوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس افسوس ناک واقعے پر بھارت نواز سوشل میڈیا نے فوراً پاکستان سیکیورٹی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔
کالعدم پی ٹی ایم نے بھی ہمیشہ کی طرح بنا تصدیق گمراہ کن مہم شروع کر کے اپنی پرانی روش قائم رکھی لیکن جھوٹے بیانیہ اور من گھڑت خبریں ہماری قومی سلامتی اور افواج پاکستان کی قربانیوں کو متزلزل نہیں کر سکتی۔
پاکستان کے باشعور عوام دہشتگردوں اور ان کے سہولت کاروں کا مکروہ چہرہ بخوبی پہچان چکے ہیں۔ پاکستانی قوم بھارتی نواز فتنہ اور اسکے مذموم عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔