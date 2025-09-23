وزیراعظم سے کویت کے ولی عہد کی ملاقات، دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر تعاون کے عزم کا اعادہ

اقوام متحدہ:
وزیراعظم شہباز شریف اور کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد المبارک الصباح نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، افرادی قوت کی برآمد سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے دو طرفہ اور کثیرالجہتی فورمز پر تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔
وزیراعظم آفس سے جاری اعلامیے کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں شرکت کے لیے نیویارک کے دورے پر موجود وزیراعظم شہباز شریف کی آج کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد المبارک الصباح سے دوطرفہ ملاقات ہوئی۔
بیان میں کہا گیا کہ ملاقات کے دوران وزیراعظم نے پاکستان اور کویت کے درمیان دیرینہ، تاریخی برادرانہ تعلقات کا ذکر کیا۔
وزیر اعظم نے کویت کے امیر شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کے لیے احترام اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان اور کویت ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔
وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان میں حالیہ سیلاب کے بعد کویت کے اظہار یک جہتی پر ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعاون کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نے تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، لائیواسٹاک، افرادی قوت کی برآمد اور صحت کے شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔
وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان رواں برس کے آخر میں کویتی ولی عہد کے پاکستان کے سرکاری دورے پر میزبانی کا منتظر ہے، جس کی تاریخیں سفارتی ذرائع سے طے کی جا رہی ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورت حال سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
کویت کے ولی عہد نے عالمی برادری کے سامنے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کو مؤثر انداز میں بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ خطے میں امن کے لیے اہم کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔
اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر قریبی تعاون کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔