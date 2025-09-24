باکو سے بھارت جانے والی غیر ملکی پرواز کی کراچی میں ہنگامی لینڈنگ

ہنگامی لینڈنگ کے بعد طیارے کو ایئرپورٹ کی پارکنگ میں منتقل کر دیا گیا ہے

September 24, 2025
کراچی:

باکو سے بھارت کے شہر چنائے جانے والی سلک وے ایئر لائن کی ایک غیر ملکی پرواز کو تکنیکی خرابی کے باعث کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی طور پر اتار لیا گیا۔

طیارے نے رات 8 بجے ایمرجنسی لینڈنگ کی، جس کے بعد اسے بحفاظت پارکنگ ایریا میں منتقل کر دیا گیا۔

ذرائع کے مطابق پرواز بھارتی فضائی حدود میں بحیرہ عرب کے قریب پرواز کر رہی تھی کہ دورانِ پرواز اچانک طیارے میں فنی خرابی پیدا ہو گئی۔

پائلٹ نے فوری طور پر کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول (ATC) سے رابطہ کیا اور ہنگامی لینڈنگ کی اجازت طلب کی۔

کراچی ATC نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فوری لینڈنگ کی اجازت دے دی، جس کے بعد غیر ملکی پرواز نے بحفاظت جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی۔ طیارے میں موجود عملہ اور دیگر افراد محفوظ رہے۔

ہنگامی لینڈنگ کے بعد طیارے کو ایئرپورٹ کی پارکنگ میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں فنی ماہرین کی ٹیم طیارے کا معائنہ کر رہی ہے۔

تاحال طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر موجود ہے اور روانگی کا فیصلہ تکنیکی جانچ کے بعد کیا جائے گا۔
