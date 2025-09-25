سندھ کے بلدیاتی ضمنی انتخابات، پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا

آزاد امیداروں نے 3، ٹی ایل پی 2 جبکہ جماعت اسلامی اور جی ڈی اے کو 1،1 نشست پر کامیابی ملی

ویب ڈیسک September 25, 2025
facebook whatsup
کراچی:

کراچی کے 3 اور مجموعی طور پر سندھ کے 14 اضلاع کی 28 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ مکمل ہوگیا، الیکشن کمیشن کے غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے 21 نشستوں پر میدان مارلیا جبکہ آزاد امیداروں نے 3، ٹی ایل پی 2 جبکہ جماعت اسلامی اور جی ڈی اے کو 1،1 نشست پر کامیابی ملی۔

تفصیلات کے مطابق سندھ کے 14 اضلاع میں 6 چیئرمین، 7 وائس چیئرمین، 13 جنرل ممبر، وارڈ اور 2 ممبر ڈسٹرکٹ کونسل کے انتخاب کے لیے بدھ کو پولنگ ہوئی جو صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہی۔

جن حلقوں میں انتخاب ہوا ان میں کراچی ڈویژن کے 3 اضلاع کی 5 بلدیاتی نشستیں بھی شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ غیر حتمی نتائج کے مطابق کراچی میں 5 میں سے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی چاروں نشستوں پر پیپلزپارٹی کامیاب ہوئی جبکہ کونسلر کی ایک نشست جماعت اسلامی کے حصے میں آئی۔

اورنگی ٹائون کی یو سی 1 کے چیئرمین کی نشست پر پیپلز پارٹی کی امیدوار شہنیلا عامر 3801 ووٹ لے کر کامیاب ہوگئیں، ٹی ایل پی کے امیدوار محمد علی 1787 ووٹ لے کر دوسرے اور جماعت اسلامی کے محمد خورشید عالم 1288 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔

ضلع شرقی میں ٹی ایم سی سہراب گوٹھ کی یوسی 8 کے وائس چیئرمین کی نشست پر پیپلز پارٹی امیدوار شہروز احمد 1790 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے جبکہ آزاد امیدوار جلیل احمد مغیری 166 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔

ضلع غربی ٹی ایم سی منگھو پیر یو سی 10 کے وائس چیئرمین کی نشست پر پیپلز پارٹی امیدوار اسٹیفن مسیح 891 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ان کے مقابلے پر اے این پی کے امیدوار نے 324 ووٹ حاصل کیے۔

ضلع کیماڑی ٹی ایم سی بلدیہ کی یو سی 8 کے وائس چیئرمین کی نشست پر پیپلز پارٹی امیدوار محمد فیصل 3132 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، آزاد امیدوار حسنین علی چوہان 1084 ووٹ لے کر دوسرے جبکہ جماعت اسلامی امیدوار یاسر حیات 796 ووٹ حاصل کرکے تیسرے نمبر رہے.

جبکہ ٹی ایم سی اورنگی کی یو سی نمبر 1 کے چیئرمین اور یو سی 7 کے وارڈ 4 کی جنرل ممبر کی نشست پر جماعت اسلامی کے امیدوار محمد بلال نصیر 791 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ پیپلز پارٹی امیدوار شیخ اظہر 749 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔

مجموعی طور پر کراچی، مٹیاری، سکھر، بدین، ٹھٹھہ، خیرپور، دادو، میرپورخاص اور جامشورو میں پیپلز پارٹی نے 21 بلدیاتی نشستوں پر فتح حاصل کی۔

آزاد امیداروں نے 3، ٹی ایل پی 2 جبکہ جماعت اسلامی اور جی ڈی اے کو 1،1 نشست پر کامیابی ملی۔ پولنگ کے دوران کراچی میں اورنگی یو سی 1 کے ایک پولنگ اسٹیشن پر بدمزدگی کا واقعہ پیش آیا جہاں مذہبی جماعت کے کارکنان نے خلاف ورزی کے الزامات لگائے، کشیدہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اعلی افسران سمیت پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور حالات کو قابو میں کیا۔

ٹی ایم سی سہراب گوٹھ یو سی 8 اور منگھوپیر ٹائون یو سی 10 کے ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر دو جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہوگیا مگر پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر کارکنان کو منتشر کردیا۔ الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انور چوہان نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران افسر سے پی ٹی آئی کی شکایت پر رپورٹ طلب کرلی۔

ایک رہنما نے ایک پولنگ اسٹیشن میں تاخیر سے پولنگ شروع ہونے جبکہ مذہبی جماعت کے مقامی رہنمائوں نے دھاندلی کا الزام لگایا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے، پولنگ پرامن ماحول میں ہوئی ہے۔

واضح رہے کہ سندھ میں مجموعی طور پر 67 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات ہونے تھے جن میں سے 33 پر امیدوار بلامقابلہ کامیاب ہوئے، 2 نشستوں پر کسی نے کاغذات جمع نہیں کرائے جبکہ 3 نشستوں کے لیے جمع ہونے والے کاغذات نامزدگی مسترد قرار دیے گئے تھے۔ ایک امیدوار ریٹائرڈ ہوگیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شادی نہیں کروں گا لیکن باپ بننا چاہتا ہوں؛ سلمان خان

شادی نہیں کروں گا لیکن باپ بننا چاہتا ہوں؛ سلمان خان

Sep 25, 2025 01:15 AM |
بیٹیوں کو جہیز میں مہنگا سونا نہیں گاڑی دیں، بشریٰ انصاری کا والدین کو مشورہ

بیٹیوں کو جہیز میں مہنگا سونا نہیں گاڑی دیں، بشریٰ انصاری کا والدین کو مشورہ

 Sep 24, 2025 03:31 PM |
کیا امریتا راؤ شاہ رُخ خان کی وجہ سے کم فلموں میں نظر آئیں؟

کیا امریتا راؤ شاہ رُخ خان کی وجہ سے کم فلموں میں نظر آئیں؟

Sep 24, 2025 02:17 PM |

رائے

1984

1984

 Sep 25, 2025 01:58 AM |
پاک سعودیہ تاریخ ساز دفاعی معاہدہ !

پاک سعودیہ تاریخ ساز دفاعی معاہدہ !

 Sep 25, 2025 01:53 AM |
اخبار بینی کا دن

اخبار بینی کا دن

Sep 25, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے خلاف شکایات، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ

Express News

ودہولڈنگ ٹیکس کو غیرشرعی قرار دینے کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل بیان سے پیچھے ہٹ گئی

Express News

حکومت اور گلگت بلتستان کے درمیان ٹیکس معاملات طے پاگئے، تاجروں کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان

Express News

وفاقی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ کی پالیسی پر نظرثانی کرے، بیرسٹر سیف

Express News

ایف بی آر ود ہولڈنگ ٹیکس کو زیادتی قرار دینے کا فیصلہ چیلنج کرے گا

Express News

سیکیورٹی فورسز کی ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی، فتنۃ الخوارج کے 13 دہشت گرد ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو