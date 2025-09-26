لاہور: بڑے پیمانے پر مردہ مرغیوں کی ترسیل ناکام، 300 کلو مردہ مرغیاں تلف

فوڈ اتھارٹی نے ایک ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا

افضال طالب September 26, 2025
لاہور:

پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے مردہ مرغیوں کی سپلائی ناکام بنا دی۔

ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیموں نے جیون پورہ میں پک اپ کی چیکنگ کے دوران 300 کلو مردہ مرغیاں برآمد کرلیں جبکہ جعلسازی کا گھناؤنا دھندہ کرنے پر مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔

ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق مردہ مرغیاں بوریوں میں بند کر کے چھپائی گئی تھیں۔ سپلائر کے پاس ضروری ریکارڈ اور لازمی دستاویزات موجود نہیں تھیں۔ موقع پر موجود ویٹرنری اسپیشلسٹ نے مرغیوں کا تفصیلی جائزہ لے کر انہیں مضر صحت قرار دیا۔ مردہ مرغیوں کا گوشت تیار کر کے مارکیٹ میں سپلائی کیا جانا تھا۔

خفیہ اطلاع ملنے پر ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ بیمار اور ناقص گوشت کا استعمال شہریوں کو موذی امراض میں مبتلا کرسکتا ہے۔ جعل ساز مافیا زیادہ منافع کے لالچ میں خوراک نہیں بلکہ بیماری فروخت کرتا ہے۔

محمد عاصم جاوید نے شہریوں کو ہدایت کی کہ مرغی کو اپنی موجودگی میں ذبح کروائیں اور پہلے سے تیار گوشت ہرگز نہ خریدیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے حکم پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے مستقل چیکنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔

ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے واضح کیا کہ صحت دشمن عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شہری جعل ساز مافیا کی اطلاع پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن 1223 پر دیں۔
