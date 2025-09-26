غزہ میں قتل عام روکنے اور سیکیورٹی کیلئے کوئی بھی کردار ادا کرنے پر خوشی ہوگی، وزیراعظم

امریکی صدرکے ساتھ بہت مفید اور خوش گوارملاقات ہوئی اورملاقات میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا، شہباز شریف

ویب ڈیسک September 26, 2025
فوٹو: فائل
نیویارک:

وزیراعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سےملاقات کو مفید قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ معصوم فلسطینیوں کا قتل عام روکنے اور غزہ کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کو کوئی بھی کردار ادا کرنے پر خوشی ہوگی۔

نیویارک میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد وزیراعظم شہبازشریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدرکے ساتھ بہت مفید اور خوش گوار ملاقات ہوئی۔

انہوں نے کہا کہ ملاقات میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا گیا، صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔

وزیراعظم شہبازشریف نے کہا کہ ہمیں غزہ میں امن کے قیام کے لیے کسی بھی عمل کا حصہ بننے میں خوشی ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کو معصوم فلسطینیوں کا قتل عام روکنے اور غزہ کی سکیورٹی کے لیےکوئی بھی کردار اداکرنے پر خوشی ہوگی۔
