پنجاب حکومت نے فضائی آلودگی پر قابو پانے کیلئے جدید ترین ایئر کوالٹی فورکاسٹ سسٹم تیار کرلیا

یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا نظام ہے جو موسم کی صورتحال اور فضائی آلودگی کی پیش گوئی کرے گا

ویب ڈیسک September 27, 2025
facebook whatsup
لاہور:

پنجاب حکومت نے فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے جدید ترین ایئر کوالٹی فورکاسٹ سسٹم تیار کر لیا.

یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا نظام ہے جو موسم کی صورتحال اور فضائی آلودگی کی پیش گوئی کرے گا۔ یہ سسٹم لاہور، فیصل آباد سمیت صوبے کے بڑے شہروں میں آلودگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے تحت شہریوں کے لیے ہفتہ وار رپورٹ بھی جاری کی جائے گی۔

سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے افتتاح کے موقع پر بتایا کہ نیا نظام ریئل ٹائم مانیٹرنگ اور جدید سائنسی ماڈلز کا امتزاج ہے، جو ونڈی اوریورو جیسے بین الاقوامی ماڈلز کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر عالمی فضائی انڈیکس اور مقامی ضروریات کے مطابق کام کرے گا۔ اس سسٹم میں رواں سال نصب کیے گئے جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز کا ڈیٹا بھی شامل ہوگا۔

انہوں نے بتایا کہ اس وقت پنجاب میں 41 مانیٹرنگ اسٹیشنز کام کر رہے ہیں جنہیں آئندہ دنوں میں بڑھا کر 100 تک لے جایا جائے گا۔ یہ سسٹم نہ صرف آلودگی کی پیمائش اور موسمی حالات کا ریکارڈ مرتب کرے گا بلکہ شہریوں کو صحت کی حفاظت سے متعلق احتیاطی تدابیر بھی فراہم کرے گا۔

وزیر ماحولیات مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے وژن کے تحت یہ جدید نظام پالیسی سازی میں سائنسی بنیاد فراہم کرے گا۔ ان کے مطابق یہ منصوبہ پنجاب کے اسموگ کنٹرول پلان کا حصہ ہے جس میں فصلوں کی باقیات جلانے پر کریک ڈاؤن، گاڑیوں اور صنعتی دھوئیں پر قابو پانے کے اقدامات شامل ہیں۔

انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کوششوں میں حکومت کا ساتھ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسموگ کے دوران بزرگوں، بچوں اور سانس کے مریضوں کو خصوصی احتیاط کرنی چاہیے اور شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دلجیت دوسانجھ کا ایشیا کپ کے حوالے سے بھارتی حکومت کے دوغلے پن پر گہرا طنز

دلجیت دوسانجھ کا ایشیا کپ کے حوالے سے بھارتی حکومت کے دوغلے پن پر گہرا طنز

 Sep 27, 2025 11:42 AM |
سلمان خان، ایشوریا سے علیحدگی کے بعد گانے سن کر روتے تھے، انکشاف

سلمان خان، ایشوریا سے علیحدگی کے بعد گانے سن کر روتے تھے، انکشاف

 Sep 27, 2025 11:16 AM |
جان لیوا حملے کے لمحات یاد کرکے سیف علی خان جذباتی ہوگئے

جان لیوا حملے کے لمحات یاد کرکے سیف علی خان جذباتی ہوگئے

 Sep 27, 2025 10:06 AM |

رائے

پرانے دوست!

پرانے دوست!

Sep 27, 2025 02:12 AM |
معیشت پر سیلاب کے اثرا ت اور جائزہ مشن

معیشت پر سیلاب کے اثرا ت اور جائزہ مشن

Sep 27, 2025 02:07 AM |
غزہ میں کرنسی بھی مر گئی ہے

غزہ میں کرنسی بھی مر گئی ہے

Sep 27, 2025 02:05 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی اے نے وائی فائی 7 کیلئے 6 گیگا ہرٹز بینڈ کی منظوری دے دی

Express News

نوشکی، پولیس کی تلاشی کے دوران گرینیڈ حملہ، شہری شہید، 5 اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی

Express News

غزہ میں قتل عام روکنے اور سیکیورٹی کیلئے کوئی بھی کردار ادا کرنے پر خوشی ہوگی، وزیراعظم

Express News

پنجاب میں اسموگ کے تدارک کیلئے جدید واٹر اسپرنکلنگ مشینوں کے استعمال کی تیاری

Express News

کیمبرج نے پہلی بار پاکستانی طلبہ کے لیے آنسر اسکرپٹ دکھانے کا سلسلہ شروع کردیا 

Express News

پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کو کتنے ارب کا پیکج دے گی؟پلان تیار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو