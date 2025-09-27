عامر خان کی گرل فرینڈ گوری سپراٹ پاپرازی پر برہم

ارے مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں بس واک پر جا رہی ہوں

ویب ڈیسک September 27, 2025
بالی ووڈ اداکار عامر خان کی گرل فرینڈ گوری سپراٹ نے میڈیا اور پاپرازی کے مسلسل پیچھا کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ایک وائرل ویڈیو میں انہیں کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ ’’ارے مجھے اکیلا چھوڑ دو نا، میں بس واک پر جا رہی ہوں‘‘۔

یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب گوری سپراٹ شہر میں چہل قدمی کےلیے نکلی تھیں اور فوٹوگرافرز نے ان کا پیچھا کرنا شروع کردیا۔ عامر خان کے ساتھ اپنے تعلق کے اعلان کے بعد سے گوری مسلسل میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں، حالانکہ عامر خان نے شروع ہی میں واضح کر دیا تھا کہ گوری کو نہ تو شہرت کی خواہش ہے اور نہ ہی میڈیا کی توجہ پسند ہے۔

اس سے قبل عامر خان اور گوری کو ایئرپورٹ پر دیکھا گیا تھا، جہاں پاپرازی نے دونوں کے درمیان رومانوی لمحات کی تصاویر لی تھیں جو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی تھیں۔ عامر خان نے 60 سال کی عمر میں اپنے اس نئے رشتے کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔

حالیہ دنوں میں ایک پوڈکاسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے عامر خان نے بتایا کہ گوری کے ان کی زندگی میں آنے کے بعد ہی انہوں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ بدلا۔ اداکار نے کہا ’’گوری مجھے اس وقت ملی جب میں سمجھ بیٹھا تھا کہ اب میری عمر گزر چکی ہے۔ میں نے تھراپی شروع کی تھی اور وہاں سے سیکھا کہ پہلے خود سے محبت کرنی چاہیے، تبھی آپ دوسروں کو سچ میں محبت دے سکتے ہیں۔‘‘
