کراچی: ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی شہری جاں بحق

شہر میں جاری ڈاکو راج کے دوران ڈاکوؤں نے ایک اور شہری کی جان لے لی ۔سرجانی ٹاؤن میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے سر پر گولی لگنے سے شدید زخمی شخص سول اسپتال میں دوران علاج زندگی کی بازی ہار گیا ، شہر میں رواں سال کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 64 ہوگئی۔
تفصیلات کے مطابق شہر میں جاری ڈاکو راج کے دوران سرجانی ٹاؤن کے لیاری 36 علی مینگل گوٹھ میں جمعرات کی شب ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر 30 سالہ راشد کو فائرنگ کر کے شدید زخمی گیا تھا جسے سر پر گولی لگی تھی، مضروب کو ابتدائی طور پر طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال لیجایا گیا جسے بعدازاں سول اسپتال ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا جو ہفتے کی صبح زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا۔
شہر میں جاری ڈاکو راج کے دوران شہر میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 64 ہو گئی۔