کراچی: ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی شہری جاں بحق

جاں بحق ہونے والے کی شناخت 30 سالہ راشد سے کی گئی

اسٹاف رپورٹر September 28, 2025
(فوٹو: فائل)

شہر میں جاری ڈاکو  راج کے دوران ڈاکوؤں نے ایک اور شہری کی جان لے لی ۔سرجانی ٹاؤن میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے سر پر گولی لگنے سے شدید زخمی شخص سول اسپتال میں دوران علاج زندگی کی بازی ہار گیا ، شہر میں رواں سال کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 64 ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق شہر میں جاری ڈاکو راج کے دوران سرجانی ٹاؤن کے لیاری 36 علی مینگل گوٹھ میں جمعرات کی شب ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر 30 سالہ راشد کو فائرنگ کر کے شدید زخمی گیا تھا جسے سر پر گولی لگی تھی، مضروب کو ابتدائی طور پر طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال لیجایا گیا جسے بعدازاں سول اسپتال ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا جو ہفتے کی صبح زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا۔

شہر میں جاری ڈاکو راج کے دوران شہر میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 64 ہو گئی۔
