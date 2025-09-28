راولپنڈی میں ڈینگی مچھروں خطرناک وار کا سلسلہ جاری 

گھروں میں 1 لاکھ 54 ہزار879   گھر ڈینگی پازٹیو رہے

ویب ڈیسک September 28, 2025
فوٹو: فائل

راولپنڈی میں ڈینگی مچھروں کا خطرناک وار کا سلسلہ جاری ہے جس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 27 ڈینگی کے نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔

محکمہ صحت کے مطابق راولپنڈی میں ڈینگی کے کُل 10305 مریضوں کی سکریننگ کی گئی 622 ڈینگی کنفرم مریض آئے۔ رواں سال اب تک ڈینگی سے کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔

ڈینگی کے 58 کنفرم مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جبکہ ڈینگی سرویلنس ٹیموں کی تعداد 1499، اب تک 52 لاکھ 87 ہزار  353 گھروں کی چیکنگ ہوچکی ہے۔

گھروں میں 1 لاکھ 54 ہزار879   گھر ڈینگی پازٹیو رہے۔ اسپاٹ چیکنگ 14 لاکھ 15 ہزار، 120 سپاٹ چیک کیے گے اور 20 ہزار 585  اسپاٹ پازٹیو رہے ۔

1 لاکھ 75 ہزار 464 مقامات سے لاروا ملا جسے تلف کردیا گیا۔ ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 4183 ایف آئی آرز، 1760 بلڈنگ سربمہر اور  3389 چالان درج کیے گئے۔

ڈینگی لاروا کی موجودگی پر 1 کروڑ  3 لاکھ 55 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ دھاماں سیداں، دھمیال، رینال، ڈھوک دلال، ڈھوک نجو، ڈھوک منشی سے ڈینگی لاروا ملا اور ڈینگی مریض سامنے آئے۔

علاوہ ازیں رحمت آباد، کھنہ ڈاک، وارث خان اور گرجا  لکھن سے بھی ڈینگی لاروا ملا  اور ڈینگی کے مریض سامنے آئے۔
اپنی بیوی کے ساتھ تصویر نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اسکی اجازت نہیں دیتا، اذان سمیع

 Sep 28, 2025 12:24 PM |
عائزہ خان پر انکے بھائی کی مبینہ سابقہ منگیتر کے سنگین الزامات

 Sep 28, 2025 11:14 AM |
سلمان خان کو اسکول سے کیوں نکالا گیا تھا؟ سپر اسٹار نے جذباتی کہانی بیان کردی

 Sep 27, 2025 10:31 PM |

عالمی تنازعات پر پاکستان کا مؤقف

 Sep 28, 2025 02:27 AM |
مئی 2025

 Sep 28, 2025 02:21 AM |
پاک سعودی دفاعی معاہدہ کو لاحق خطرات

Sep 28, 2025 02:11 AM |

