پاک امریکا بحری تعلقات میں نئی پیش رفت، یو ایس ایس وین ای میئر کا دورۂ پاکستان

امریکی بحری جہاز یو ایس ایس وین ای میئر کا 2 روزہ دورۂ پاکستان کامیابی سے مکمل ہو گیا جب کہ اس دورے کے دوران پاک بحریہ اور امریکی بحریہ کے درمیان تعاون کو مزید وسعت دی گئی۔
دورے کے دوران امریکی بحری جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے کمانڈر پاکستان فلیٹ، ریئر ایڈمرل عبدالمُنیب سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
اس موقع پر دونوں بحری افواج کے اہلکاروں نے ایک دوسرے کے جہازوں کا دورہ کیا، تربیتی سیشنز میں شرکت کی اور کھیلوں کے دوستانہ مقابلوں میں حصہ لیا۔ ان سرگرمیوں کا مقصد باہمی تعاون کو فروغ دینا اور پیشہ وارانہ صلاحیتوں میں مزید نکھار لانا تھا۔
پاک امریکا بحری تعاون کے تناظر میں یہ دورہ خطے میں بحری سلامتی اور استحکام کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
یو ایس ایس وین ای میئر کے اس دورہ سے دونوں ممالک کی بحری افواج کے درمیان دیرینہ تعلقات کو نئی جہت ملی ہے۔