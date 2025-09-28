بھارتی پولیس نے اداکار وجے کے خلاف مقدمہ درج کرلیا، ہلاکتوں کی تعداد 39 ہوگئی

سینئر پولیس افسر وی سیلویراج نے بتایا کہ وجے کی سیاسی جماعت کے رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی گئی ہے

ویب ڈیسک September 28, 2025
facebook whatsup
فوٹو: رائٹرز
نیو دہلی:

بھارت کی پولیس نے سیاسی جلسے میں بھگدڑ سے ہلاکتوں پر تامل اداکار وجے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 39 ہوگئی۔

غیرملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی جنوبی ریاست تامل ناڈو میں ہفتے کو تامیلاگا ویٹاری کیزاگام پارٹی(ٹی وی کے) کے ریاستی انتخابات کے سلسلے میں اداکار وجے کے سیاسی جلسے کے دوران بھگدڑ سے بچوں سمیت 50 سے زائد شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔

تامل ناڈو پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کرلیا اور ٹی وی کے پارٹی کے سینئر رہنماؤں بسی آنند، نرمل کمار اور وی پی ماتھیالاگان کو نامزد کردیا ہے۔

سینئر پولیس افسر وی سیلویراج نے بتایا کہ مقدمہ درج کرنے کے بعد تفتیش شروع کردی گئی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ٹی وی کے نے ابتدائی طور پر 10 ہزار افراد کے اجتماع کی اجازت لی تھی لیکن اصل تعداد اس سے دو گنا زیادہ تھی۔

وجے تامل فلموں کے تین دہائیوں سے مشہور اداکار ہیں اور گزشتہ برس انہوں نے اپنی پارٹی بنالی تھی اور شہریوں کی بڑی تعداد ان کے جلسے میں موجود ہوتی ہے۔

جلسے کے دوران پیش آنے والے ناخوش گوار واقعے پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ انتہائی غم زدہ ہیں اور متاثرہ خاندانوں کی امداد کا بھی اعلان کیا تھا۔

تامل ناڈو کے وزیراعلیٰ ایم کے اسٹالن نے متاثرہ ہونے والے ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے ادا کرنے کا اعلان کیا ہے اور ریاستی حکومت نے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بھی تشکیل دیا ہے جو بھگدڑ مچنے کی وجہ کا تعین کرے گا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بھگدڑ اس وقت مچ گئی تھی جب وجے تقریر کر رہے تھے تاہم سوشل میڈیا میں جاری ویڈیوز میں دیکھا جاسکتا ہے کہ اداکار بے ہوش ہونے والے شہریوں کو پانی کی بوتلیں فراہم کر رہے ہیں اور پولیس کو مدد کے لیے طلب کر رہے ہیں۔

وجے کی سیاسی جماعت ٹی وی کی جانب سے ریاستی حکمران جماعت ڈی ایم کے اور مرکز میں حکمران نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟

مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟

 Sep 28, 2025 05:47 PM |
اپنی بیوی کے ساتھ تصویر نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اسکی اجازت نہیں دیتا، اذان سمیع

اپنی بیوی کے ساتھ تصویر نہیں لگاؤں گا کیونکہ میرا مذہب اسکی اجازت نہیں دیتا، اذان سمیع

 Sep 28, 2025 12:24 PM |
عائزہ خان پر انکے بھائی کی مبینہ سابقہ منگیتر کے سنگین الزامات

عائزہ خان پر انکے بھائی کی مبینہ سابقہ منگیتر کے سنگین الزامات

 Sep 28, 2025 11:14 AM |

رائے

عالمی تنازعات پر پاکستان کا مؤقف

عالمی تنازعات پر پاکستان کا مؤقف

 Sep 28, 2025 02:27 AM |
مئی 2025

مئی 2025

 Sep 28, 2025 02:21 AM |
پاک سعودی دفاعی معاہدہ کو لاحق خطرات

پاک سعودی دفاعی معاہدہ کو لاحق خطرات

Sep 28, 2025 02:11 AM |

متعلقہ

Express News

بھارتی پولیس نے اداکار وجے کے خلاف مقدمہ درج کرلیا، ہلاکتوں کی تعداد 39 ہوگئی

Express News

کسی خاص معاہدے پر پہلی دفعہ سب متفق ہیں، ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کے نکات سامنے آگئے

Express News

چین کے سابق وزیر زراعت کو رشوت لینے کے الزام میں سزائے موت

Express News

چین نے سوویت دور کے J-6 لڑاکا طیارے کو اسٹیلتھ ڈرون میں تبدیل کر دیا

Express News

یوکرین کو اسرائیل سے خفیہ طور پر پیٹریاٹ میزائل سسٹم مل گیا

Express News

اقوام متحدہ نے غیر قانونی اسرائیلی بستیوں سے منسلک 158 عالمی کمپنیوں کی نشاندہی کر دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو