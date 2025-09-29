سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور سابق وزیر صحت عامر کیانی پی ٹی آئی قیادت پر برس پڑے

پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ قیادت مخلص نہیں، یہ چاہتے ہیں عمران خان جیل میں رہیں اور باہر موج میلہ لگا رہے

ویب ڈیسک September 29, 2025
facebook whatsup

سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور سابق وفاقی وزیر صحت عامر کیانی پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر برس پڑے۔

سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل کے جلسہ میں جوتے دکھائے گئے، کل جلسے میں ان کو گالیاں دی گئیں ان پر لعنتیں بھیجی گئیں۔

ان کا کہنا تھا کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ قیادت مخلص نہیں ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل میں رہیں اور باہر موج میلہ لگا رہے ہیں۔

سابق گورنر سندھ  نے کہا کہ ہم تو گرفتار ہوئے، جیلوں میں گئے، یہ قیادت تو نہ کبھی گرفتار ہوئی اور نہ ہی جیلوں میں گئی۔

عمران اسماعیل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے خود کوشش کر سکتے ہیں، باقی نہ یہ کام علی امین کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس قیادت کے بس کی بات ہے۔

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں عامر کیانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کل کی قیادت کیا کر رہی ہے،  ہماری تو خواہش ہے بانی پی ٹی آئی اور سرگرمیوں میں حصہ لیں، ہماری تو کوئی اتنی جدوجہد نہیں ہے ہم نے صرف اپنی زندگیاں خان صاحب کے ساتھ گزاری ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پارٹی قومی اثاثہ ہے ہم پارٹی کے فاؤنڈر ممبر ہیں افسوس ہوتا ہے کہ 28 سال بعد پارٹی کی یہ حالت ہے، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ اتنے اہل نہیں کہ پارٹی کو چلا سکیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عدنان سمیع کو بھارتی ہوٹل میں مشکل کا سامنا، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

عدنان سمیع کو بھارتی ہوٹل میں مشکل کا سامنا، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

 Sep 29, 2025 12:38 PM |
مشہور زمانہ کولڈ پلے کنسرٹ اسکینڈل کا ایک اور حیرت انگیز رخ سامنے آگیا

مشہور زمانہ کولڈ پلے کنسرٹ اسکینڈل کا ایک اور حیرت انگیز رخ سامنے آگیا

 Sep 29, 2025 11:34 AM |
بصارت سے محروم طالبہ کا خوبصورت آواز میں ملی نغمہ، پاک فوج سے اظہارِ محبت

بصارت سے محروم طالبہ کا خوبصورت آواز میں ملی نغمہ، پاک فوج سے اظہارِ محبت

Sep 29, 2025 11:01 AM |

رائے

شہری کشتیوں پر اعتمادکیجیے!

شہری کشتیوں پر اعتمادکیجیے!

Sep 29, 2025 02:17 AM |
ذہنی بیماریاں

ذہنی بیماریاں

Sep 29, 2025 02:12 AM |
شہباز شریف کی مسکراہٹیں، پشاوری جلسہ اور عظیم لوگ

شہباز شریف کی مسکراہٹیں، پشاوری جلسہ اور عظیم لوگ

 Sep 29, 2025 02:10 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، محکمہ موسمیات کی منگل کو گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی

Express News

کراچی، نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے زخمی اینکر امتیاز میر دوران علاج انتقال کر گئے

Express News

وفاقی حکومت سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑی ہے، وفاقی وزیر امیر مقام

Express News

سبز کچھوؤں کی افزائش کا سیزن شروع، 104 ننھے کچھوے سمندر میں چھوڑ دیے گئے

Express News

غزہ کے حوالے سے ٹرمپ کی مسلم حکمرانوں سے ملاقاتوں کا مثبت نتیجہ نکلے گا، اسحاق ڈار

Express News

پاک بحریہ کی مینگروو شجرکاری مہم 2025 کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو