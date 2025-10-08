بھکر، ڈی آئی خان روڈ پر کار اور ٹرک میں خوفناک تصادم، 4 افراد جاں بحق

بھکر:
بھکر میں ڈیرہ اسماعیل خان روڈ پر کار اور ٹرک کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں چار افراد جاں بحق ہو گئے۔
پولیس اور ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتار ٹرک کی لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔
ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ تین افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ ایک زخمی اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں جاں بحق ہو گیا۔
جاں بحق افراد کی شناخت محمد آصف (35 سال)، محمد علی (25 سال)، محمد اسامہ (25 سال)، اور محمد اصغر (41 سال) کے ناموں سے ہوئی ہے، چاروں افراد چمنی محلہ بھکر کے رہائشی تھے۔
اطلاعات کے مطابق یہ افراد لاہور سے ایک مریض کا طبی معائنہ کروا کر واپس بھکر آ رہے تھے کہ راستے میں یہ اندوہناک حادثہ پیش آیا۔
حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
جاں بحق افراد کی میتیں ڈی ایچ کیو اسپتال بھکر منتقل کر دی گئی ہیں، جبکہ ضابطے کی کارروائی جاری ہے۔