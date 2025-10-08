ماہرہ اور فواد خان کی ‘نیلوفر‘ کب ریلیز ہوگی؟ تاریخ سامنے آگئی

ماہرہ اور فواد کی جوڑی پاکستانی ٹیلی ویژن اور سینما کے مداحوں میں بہت مقبول ہے

ویب ڈیسک October 08, 2025
پاکستانی سنیما کے مداحوں کےلیے انتظار کی گھڑیاں اختتام کو پہنچ گئی ہیں۔ سپر اسٹار ماہرہ خان اور فواد خان کی مشترکہ فلم ’نیلوفر‘ کی ریلیز کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کردیا گیا ہے۔

مداحوں کی پسندیدہ جوڑی کی فلم 28 نومبر 2025 کو دنیا بھر کے سنیما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔

یہ فلم نہ صرف ماہرہ خان اور فواد خان کو ایک بار پھر بڑی اسکرین پر اکٹھا دکھائے گی بلکہ اس میں مدیحہ امام، بہروز سبزواری، عتیقہ اوڈھو، سمیعہ ممتاز، نوید شہزاد، فیصل قریشی اور گوہر رشید جیسے نامور اداکار بھی اپنے اپنے کرداروں میں نظر آئیں گے۔

فلم میں ماہرہ خان ایک یادگار کردار ادا کر رہی ہیں، جبکہ فواد خان پروفیسر کے روپ میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائیں گے۔ فواد خان نہ صرف اس فلم کے مرکزی اداکار ہیں بلکہ وہ اس کے پروڈیوسر بھی ہیں۔

یہ جوڑی پاکستانی ٹیلی ویژن اور سینما کے مداحوں میں خاصی مقبول ہے، اور ان کی یہ فلم ان شائقین کے لیے ایک خاص تحفہ ثابت ہوگی جو برسوں سے ان دونوں اداکاروں کو ایک ساتھ بڑی اسکرین پر دیکھنے کے منتظر تھے۔ فلم کی دنیا بھر میں ہونے والی ریلیز سے پاکستانی سنیما کی بین الاقوامی سطح پر مقبولیت میں اضافے کی توقعات ہیں۔
