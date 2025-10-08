علیمہ خان کے وارنٹ جاری؛ عدالت کا گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم

عدالت میں پیش دیگر 6 ملزمان پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحتِ جرم سے انکار

ویب ڈیسک October 08, 2025
فوٹو: فائل
راولپنڈی:

بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان کے وارنٹ جاری کرتے ہوئے عدالت نے انہیں گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم دیدیا۔

انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے تھانہ صادق آباد میں درج 26 نومبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کی بہن علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔

عدالت نے حکم دیا کہ علیمہ خان کو گرفتار کر کے 11 اکتوبر کو پیش کیا جائے۔

کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ مقدمے میں علیمہ خان پر آج فردِ جرم عائد کی جانی تھی تاہم وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئیں، جس پر عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔

اسی مقدمے میں شامل دیگر 6 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے جن پر فردِ جرم عائد کر دی گئی، تاہم ملزمان نے صحتِ جرم سے انکار کیا ہے۔ جس کے بعد عدالت نے علیمہ خان پر فردِ جرم عائد کرنے کے لیے نئی تاریخ 11 اکتوبر مقرر کر دی ہے۔

وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کا معاملہ

فیصل ملک ایڈووکیٹ کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاری نہیں ہو سکتی کیونکہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں، ہم وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کر دیں گے، قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری میں فوری گرفتاری نہیں ہوسکتی۔

پولیس ذرائع کے مطابق وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروائی جائے گی۔
