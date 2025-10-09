امریکی ہوٹل میں بھوت پکڑنے کے مقابلے کا اعلان

84 سالہ تاریخ میں یہاں آنے والا ہر مہمان قدموں کی آواز اور سائے جیسی عجیب و غریب چیزیں سنتے یا دیکھتے آئے ہیں

ویب ڈیسک October 09, 2025
امریکی شہر لاس ویگس کا سب سے پرانا اور ممکنہ طور پر سب سے زیادہ آسیب زدہ ہوٹل ایک عجیب و غریب مقابلے کا انعقاد کرنے جا رہا ہے۔

لاس ویگس کا ایل کورٹیز ہوٹل اینڈ کیسنو مہم جووں کو ہوٹل میں ایک ویک اینڈ (ہفتہ اور اتوار) گزارنے کا موقع دینے والا ہے تاکہ وہاں موجود بھوتوں کو پکڑ سیکیں۔

مہم جو اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے درخواست جمع کرائیں گے جس کے بعد صرف ایک شخص کا انتخاب کیا جائے گا۔

طویل عرصے سے چلنے والا یہ لیجنڈری ایل کورٹیز فریمونٹ اسٹریٹ پر قائم ہے جس کو ’اولڈ ویگس‘ یا ’پرانا ویگس‘ بھی کہا جاتا ہے۔

1941 میں کھلنے والے اس ہوٹل نے غنڈہ گردی، قتل و غارت یہاں تک کے مافوق الفطرت معاملات دیکھے ہیں۔

