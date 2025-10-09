نوجوان جوڑوں کو ورغلا کر منشیات اسمگل کروانے والا بین الاقوامی نیٹ ورک بے نقاب

4 خواتین اور ایک فارماسسٹ سمیت 11 ملزمان گرفتار، اے این ایف نے گروہ کے سرغنہ کو بھی حراست میں لے لیا

ویب ڈیسک October 09, 2025
facebook whatsup
راولپنڈی:

اے این ایف نے نوجوان جوڑوں کو ورغلا کر منشیات اسمگل کروانے والا بین الاقوامی نیٹ ورک بے نقاب کردیا۔

اینٹی نارکوٹکس فورس  نے بین الاقوامی منشیات اسمگلنگ کے نیٹ ورک کے خلاف ایک اور بڑی کارروائی کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات میں ہیروئن اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔

ترجمان اے این ایف کے مطابق یہ کارروائی خفیہ انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی، جس کے نتیجے میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث نیٹ ورک کا سرغنہ ندیم خان گرفتار کر لیا گیا۔

کارروائی کے دوران نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے 11 افراد کو گرفتار کیا، جن میں 4 خواتین اور ایک فارماسسٹ بھی شامل ہے۔ گرفتار نیٹ ورک غریب اور کم تعلیم یافتہ نوجوان جوڑوں کو جھوٹے خواب دکھا کر منشیات اسمگلنگ کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو بیرون ملک روشن مستقبل اور پرکشش آمدنی کے جھوٹے وعدے کر کے ورغلایا جاتا تھا۔

ترجمان کے مطابق نیٹ ورک منشیات کو کیپسولز کی شکل میں تیار کر کے پیٹ میں چھپانے کا طریقہ استعمال کرتا تھا تاکہ ہوائی اڈوں پر اسکینرز سے بچا جا سکے۔

ملک کے مختلف ہوائی اڈوں پر اے این ایف کی سخت مانیٹرنگ کے باعث یہ نیٹ ورک بے نقاب ہوا، جہاں دو ہوائی اڈوں سے 4 نوجوان جوڑے ہیروئن سے بھرے کیپسولز سمیت گرفتار کیے گئے۔

جدید تکنیکی اور ڈیجیٹل نگرانی کے ذریعے اے این ایف نے اس بین الاقوامی گروہ تک رسائی حاصل کی اور کارروائی کے دوران مزید 3 سہولت کاروں کو بھی گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران نیٹ ورک کے دیگر مفرور ملزمان کی نشاندہی ہو چکی ہے، جنہیں بہت جلد گرفتار کیا جائے گا۔

ترجمان نے بتایا کہ فورس محدود وسائل کے باوجود منشیات کے بین الاقوامی نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔  اے این ایف کا عزم ہے کہ پاکستان سے کسی بھی خلیجی ملک کو منشیات اسمگل نہیں ہونے دیں گے۔ منشیات کے عالمی نیٹ ورکس کے خلاف یہ جنگ جاری رہے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

Oct 11, 2025 12:33 AM |
چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

Oct 10, 2025 11:56 PM |

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Oct 10, 2025 11:32 PM |

رائے

افغانستان کے عوام پر احسان

افغانستان کے عوام پر احسان

Oct 11, 2025 01:54 AM |
بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

Oct 11, 2025 01:52 AM |
براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

Oct 11, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی کا علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

سپرہائی وے دنبہ گوٹھ سے خاتون کی لاش برآمد، ملزمان نے سر پر فائرنگ کرکے قتل کیا

Express News

شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کی قیمت میں تشویش ناک اضافے کا خدشہ ظاہر کردیا

Express News

لاہور چڑیا گھر نایاب قسم کے جانوروں کے مجسمے نصب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو