غزہ جنگ بندی معاہدہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے قیام کا تاریخی موقع ہے، وزیراعظم

اسلام آ باد:
وزیراعظم شہباز شریف نے غزہ میں جنگ بندی اور نسل کشی کے خاتمے کے لیے ہونے والے معاہدے کو مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے قیام کا ایک تاریخی موقع قرار دیا ہے۔
سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنے بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مذاکراتی عمل میں قیادت اور ان کا عالمی امن کے لیے غیر متزلزل عزم قابلِ تعریف ہے۔
وزیراعظم نے قطر، مصر اور ترکی کی قیادت کو بھی خراجِ تحسین پیش کیا، جنہوں نے معاہدے کے لیے انتھک محنت کی۔
شہباز شریف نے فلسطینیوں کو بھی زبردست خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بے مثال مصائب برداشت کیے، جو تاریخ میں دوبارہ کبھی نہیں دہرائے جانے چاہییں۔
انہوں نے مسجد اقصیٰ میں حالیہ اشتعال انگیزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سخت مذمت کی اور کہا کہ دنیا کو قابض افواج اور غیر قانونی آبادکاروں کا احتساب کرنا چاہیے تاکہ صدر ٹرمپ کی جانب سے کیے گئے امن اقدامات کو نقصان نہ پہنچے۔
شہباز شریف نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان اپنے شراکت داروں اور برادر ممالک کے ساتھ مل کر فلسطینی عوام کے لیے امن، سلامتی اور وقار کو ان کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یقینی بنانے کی کوششیں جاری رکھے گا۔