ملک گیر انسداد اسمگلنگ کارروائیوں میں 17 کروڑ روپے سے زائد کی منشیات برآمد

7 ملزمان کو گرفتار کرکے مجموعی طور پر 637 کلو سے زائد منشیات برآمد کی گئی، ترجمان اے این ایف

ویب ڈیسک October 09, 2025
راولپنڈی:

ملک بھر  میں انسداد اسمگلنگ آپریشنز کے دوران 17 کروڑ روپے سے زائد کی منشیات برآمد کرلی گئی۔

ترجمان اے این ایف کے مطابق اینٹی نارکوٹکس فورس نے ملک کے مختلف شہروں اور تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے خاتون سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

ان تمام کارروائیوں کے دوران 17 کروڑ 24 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 637.2 کلوگرام منشیات برآمد کرلی گئی۔

حکام نے مجموعی طور پر 7 کامیاب کارروائیاں کیں، جن میں تعلیمی اداروں کے قریب ہونے والی کارروائیاں بھی شامل ہیں۔

فاروق اعظم چوک اٹک کے قریب ایک گاڑی سے 1.2 کلوگرام چرس برآمد ہوئی، جب کہ ڈسٹرکٹ اٹک میں ایک اور کارروائی میں کالج کے قریب سے 810 گرام آئس برآمد کی گئی۔ گرفتار ملزمان نے طلبہ کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کیا۔

دیگر کارروائیوں میں کاک پل اسلام آباد کے قریب ایک گاڑی سے 4 کلوگرام ہیروئن، ویلج پاڈے لاہور کے قریب ایک ملزم کے قبضے سے 3.318 کلوگرام ہیروئن اور حاجی شاہ بس ٹرمینل اٹک کے قریب موٹر سائیکل سوار مرد و خاتون کے قبضے سے 2.4 کلوگرام چرس برآمد ہوئی۔

علی شہید چیک پوسٹ لاہور کے قریب بھی ایک کارروائی کے دوران ایک ملزم سے 565 گرام ہیروئن، ایک ڈرون، چار بیٹریاں اور ڈراپ کٹ برآمد کی گئی۔ سب سے بڑی کارروائی کراچی کے بدرالدین یارڈ میں عمل میں لائی گئی، جہاں افغانستان سے جاپان جانے والی شپمنٹ سے باریک پاؤڈر میں چھپائی گئی 625 کلوگرام آئس برآمد ہوئی۔

ترجمان کے مطابق تمام کارروائیاں انسدادِ منشیات ایکٹ 1997 کے تحت کی گئیں، مقدمات درج کرکے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اے این ایف کا کہنا ہے کہ وہ منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھے گی، خصوصاً تعلیمی اداروں کے قریب منشیات کے دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے۔
