میجر سبطین حیدر شہید کی نماز جنازہ ادا، وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی بھی شرکت

شہدا کا خون انتشار پھیلانےوالےہر ایجنٹ کو شکست دینے اور پاکستان کی خودمختاری کےتحفظ کےعزم کو تقویت دیتا ہے، وزیر اعظم

ویب ڈیسک October 09, 2025
ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے خلاف انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے میجر سبطین حیدر شہید  کی نماز جنازہ چکلالہ گیریژن راولپنڈی میں ادا کردی گئی۔

آئی ایس پی آر کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اطلاعات، فوجی و سول افسران اور عوام نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔

وزیر اعظم نے میجر سبطین حیدر شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ "فتنۃ الخوارج یا کسی بھی غلط نظریات رکھنے والے گروہ کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔

ان کا کہنا تھا کہ شہدا کا خون انتشار پھیلانے والے ہر ایجنٹ کو شکست دینے اور پاکستان کی خودمختاری کے تحفظ کے عزم کو تقویت دیتا ہے۔

بیان کے مطابق شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی شہر میں سپرد خاک کیا جائے گا۔
