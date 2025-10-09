شادی صرف 4 ماہ چل سکی تھی؛ زارا ترین کا انکشاف

لوگ سمجھتے ہیں میری شادی دو سال تک چلی؛ زارا ترین

ویب ڈیسک October 09, 2025
facebook whatsup
2021
زارا ترین کی فاران طاہر کیساتھ شادی نومبر 2021 میں ہوئی تھی

سینیئر اداکارہ زارا ترین نے انکشاف کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں، ہماری شادی دو سال چلی لیکن یہ محض چار ماہ چل سکی تھی۔

زارا ترین نے ایک حالیہ انٹرویو میں اپنی نجی زندگی کے بارے میں حیران کن انکشاف کرتے ہوئے اپنی شادی کے ٹوٹنے کی اصل کہانی بتا دی۔

انھوں نے کہا کہ یہ کسی ڈرامے کی کہانی نہیں، بلکہ حقیقی زندگی کا وہ باب ہے جس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔

اداکارہ زارا ترین نے بتایا کہ میری شادی صرف چار ماہ ہی چلی تھی البتہ کاغذوں پر طلاق بہت بعد میں لکھی گئی۔

یاد رہے کہ زارا ترین کی شادی نومبر 2021 میں اداکار فاران طاہر کے ساتھ ہوئی تھی شوبز دنیا کو لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہے مگر درحقیقت کہانی بہت پہلے ٹوٹ چکی تھی۔

انھوں نے بتایا کہ فاران طاہر کے بھائی نے 2020 میں ایک فلم کی آفر کی تھی جس کے دوران فاران سے دوستی ہوئی جو پہلے محبت اور پھر شادی میں تبدیل ہوئی۔

اداکارہ نے بتایا کہ فاران طاہر مجھ سے 20 سال بڑے تھے اور ان کے بچے کالج میں پڑھ رہے تھے۔ یہ سب بھی برداشت کرلیتی لیکن مجھ سے جو کچھ چھپایا گیا وہ ناقابلِ برداشت تھا۔

یہ بات بتاتے ہوئے زارا کی آواز بھرا گئی تھی، انھوں نے بتایا کہ وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھیں۔ میں ٹوٹ گئی تھی۔ مگر اب میں زیادہ مضبوط ہوکر واپس لوٹی ہوں۔

اداکارہ زارا ترین نے کہا کہ میں محبت کے خلاف نہیں ہوں لیکن محبت میں ملے دھوکے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

Oct 11, 2025 12:33 AM |
چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

Oct 10, 2025 11:56 PM |

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Oct 10, 2025 11:32 PM |

رائے

افغانستان کے عوام پر احسان

افغانستان کے عوام پر احسان

Oct 11, 2025 01:54 AM |
بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

Oct 11, 2025 01:52 AM |
براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

Oct 11, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Express News

خوبصورتی کے انجیکشن نے امریکی اداکارہ کی جان لے لی؛ بیوٹیشن پر فرد جرم عائد

Express News

کپل شرما کیرئیر کے ابتدا میں 45 سال کے لگتے تھے، لیکن ٹیلنٹ نے سب بدل دیا، سدھو

Express News

بالی ووڈ کے معروف اداکار انتقال کرگئے

Express News

فلم دیوداس سے سلمان کو ایشوریا کی وجہ سے نکال کر شاہ رُخ کو کردار دیا گیا؟

Express News

بیٹیوں کا باپ بننے کے بعد زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں آئیں، منیب بٹ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو